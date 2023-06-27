https://sputniknews.com.tr/20230627/iran-katarda-hapiste-tutulan-7-vatandasinin-serbest-birakildigini-duyurdu-1072933278.html

İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu

İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu

Katar'da hapiste tutulan İranlı 7 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi. Söz konusu kişilerin hangi suçlardan hüküm giydiği ve ne zamandan beri Katar'da... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T19:47+0300

2023-06-27T19:47+0300

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dünya

iran

ortadoğu

katar

mahkum

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İran'ın Doha Büyükelçisi Hamid Dehkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katarlı yetkililerin işbirliğiyle İranlı 7 mahkum bugün serbest bırakıldı ve birkaç dakika önce Tahran'a gitmek üzere yola çıktı" ifadelerini kullandı.Dehkan, söz konusu kişilerin hangi suçlardan mahkum olduğuna ve ne zamandan beri Katar'da tutulduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.Katar, 11 Nisan'da da kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 İran vatandaşını serbest bırakmıştı.

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iran, ortadoğu, katar, mahkum