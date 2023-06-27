https://sputniknews.com.tr/20230627/iran-katarda-hapiste-tutulan-7-vatandasinin-serbest-birakildigini-duyurdu-1072933278.html
İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
Katar'da hapiste tutulan İranlı 7 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi. Söz konusu kişilerin hangi suçlardan hüküm giydiği ve ne zamandan beri Katar'da... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T19:47+0300
2023-06-27T19:47+0300
2023-06-27T19:49+0300
dünya
iran
ortadoğu
katar
mahkum
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İran'ın Doha Büyükelçisi Hamid Dehkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katarlı yetkililerin işbirliğiyle İranlı 7 mahkum bugün serbest bırakıldı ve birkaç dakika önce Tahran'a gitmek üzere yola çıktı" ifadelerini kullandı.Dehkan, söz konusu kişilerin hangi suçlardan mahkum olduğuna ve ne zamandan beri Katar'da tutulduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.Katar, 11 Nisan'da da kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 İran vatandaşını serbest bırakmıştı.
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iran, ortadoğu, katar, mahkum
iran, ortadoğu, katar, mahkum
İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
19:47 27.06.2023 (güncellendi: 19:49 27.06.2023) Abone ol
Katar'da hapiste tutulan İranlı 7 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi. Söz konusu kişilerin hangi suçlardan hüküm giydiği ve ne zamandan beri Katar'da tutulduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
İran'ın Doha Büyükelçisi Hamid Dehkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katarlı yetkililerin işbirliğiyle İranlı 7 mahkum bugün serbest bırakıldı ve birkaç dakika önce Tahran'a gitmek üzere yola çıktı" ifadelerini kullandı.
Dehkan, söz konusu kişilerin hangi suçlardan mahkum olduğuna ve ne zamandan beri Katar'da tutulduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.
Katar, 11 Nisan'da da kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 İran vatandaşını serbest bırakmıştı.