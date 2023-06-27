https://sputniknews.com.tr/20230627/iran-cumhurbaskani-reisi-ile-ermenistan-basbakani-pasinyan-ikili-ve-bolgesel-konulari-gorustu-1072900800.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan ikili ve bölgesel konuları görüştü
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan ikili ve bölgesel konuları görüştü
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T01:08+0300
2023-06-27T01:08+0300
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ile Paşinyan telefon görüşmesinde bölgesel gelişmelerin yanı sıra Tahran ile Erivan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirdi.Reisi, ülkesinin komşuluk politikası ve ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusunda Güney Kafkasya bölgesi ile etkileşim ve işbirliğini genişletmeye büyük önem ve öncelik verdiğini kaydetti.İran’ın, bölge ülkelerinin "toprak bütünlüğüne ve tarihi sınırlarına" önem verdiğini dile getiren Reisi, Kafkasya'da herhangi bir "jeopolitik değişikliğe veya Batılı askeri güçlerin varlığına" karşı olduklarını söyledi.Reisi, "Yabancıların varlığı sorunu çözmediği gibi yeni sorunlara da yol açacaktır." dedi.Ermenistan ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasının barış yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Reisi, iki ülke sınırlarının bir an önce güvenlik alanından uzaklaşması ve ekonomik sınırlara dönüşmesi gerektiğini ifade etti.Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ülkesinin Azerbaycan ile barış görüşmeleri ve müzakere sürecinin son durumu hakkında bilgi verdi.
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iran, ermenistan, nikol paşinyan, ibrahim reisi
iran, ermenistan, nikol paşinyan, ibrahim reisi
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan ikili ve bölgesel konuları görüştü
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldı.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ile Paşinyan telefon görüşmesinde bölgesel gelişmelerin yanı sıra Tahran ile Erivan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirdi.
Reisi, ülkesinin komşuluk politikası ve ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusunda Güney Kafkasya bölgesi ile etkileşim ve işbirliğini genişletmeye büyük önem ve öncelik verdiğini kaydetti.
İran’ın, bölge ülkelerinin "toprak bütünlüğüne ve tarihi sınırlarına" önem verdiğini dile getiren Reisi, Kafkasya'da herhangi bir "jeopolitik değişikliğe veya Batılı askeri güçlerin varlığına" karşı olduklarını söyledi.
Reisi, "Yabancıların varlığı sorunu çözmediği gibi yeni sorunlara da yol açacaktır." dedi.
Ermenistan ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasının barış yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Reisi, iki ülke sınırlarının bir an önce güvenlik alanından uzaklaşması ve ekonomik sınırlara dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ülkesinin Azerbaycan ile barış görüşmeleri ve müzakere sürecinin son durumu hakkında bilgi verdi.