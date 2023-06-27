https://sputniknews.com.tr/20230627/iletisim-baskani-altun-dusunce-ozgurlugu-teroristlere-ovgu-dizmeyi-icermez-1072934131.html

İletişim Başkanı Altun: Düşünce özgürlüğü teröristlere övgü dizmeyi içermez

İletişim Başkanı Altun: Düşünce özgürlüğü teröristlere övgü dizmeyi içermez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör, terör örgütleri ve işbirlikçilerine karşı nasıl amasız ve ancaksız bir mücadele yürütüyorsak... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T20:24+0300

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türkiye

fahrettin altun

merdan yanardağ

abdullah öcalan

gazeteci

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu."İletişim bir insan hakkıdır. Tartışmaya kapalıdır. İfade özgürlüğü de vazgeçilmezimizdir" ifadesini kullanan Altun, bu hakların bir müdahale olmaksızın bilgi ve fikirleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerdiğini belirtti.Altun, şunları kaydetti:Fahrettin Altun, insan haklarının temelini yaşam hakkının oluşturduğunu, bir başka deyişle yaşam hakkının en temel hak olduğunu vurguladı.Bu temel hakkı hedef alanların karşısında, hak ve adaletin yanında olduklarını vurgulayan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

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fahrettin altun, merdan yanardağ, abdullah öcalan, gazeteci