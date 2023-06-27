https://sputniknews.com.tr/20230627/hazine-ve-maliye-bakanligi-acikladi-turkiyenin-brut-dis-borc-stoku-4757-milyar-dolar-1072935730.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Türkiye'nin brüt dış borç stoku 475.7 milyar dolar
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Türkiye'nin brüt dış borç stoku 475.7 milyar dolar
Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı. Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 31 Mart itibarıyla 475,7 milyar dolar, net dış borç stoku ise... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T21:39+0300
2023-06-27T21:39+0300
2023-06-27T21:39+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
dış borç
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 475,7 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 255 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.Bakanlık, 31 Mart 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 475,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 49 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 255 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.Hazine garantili dış borç stoku ise 15,7 milyar dolar oldu.Kamu net borç stoku, bu dönemde, 2 trilyon 934 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,1 olarak belirlendi.AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 5 trilyon 336 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 31,2 olarak hesaplandı.
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hazine ve maliye bakanlığı, dış borç, türkiye
hazine ve maliye bakanlığı, dış borç, türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Türkiye'nin brüt dış borç stoku 475.7 milyar dolar
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Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı. Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 31 Mart itibarıyla 475,7 milyar dolar, net dış borç stoku ise 255 milyar dolar oldu. Hazine garantili dış borç stoku 15,7 milyar dolar, kamu net borç stoku da 2 trilyon 934 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 475,7 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 255 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Bakanlık, 31 Mart 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 475,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 49 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 255 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.
Hazine garantili dış borç stoku ise 15,7 milyar dolar oldu.
Kamu net borç stoku, bu dönemde, 2 trilyon 934 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,1 olarak belirlendi.
AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 5 trilyon 336 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 31,2 olarak hesaplandı.