https://sputniknews.com.tr/20230627/guns-n-roses-gitaristi-slash-lego-gitar-calan-turk-ogrenciyi-paylasti-1072916682.html
Guns N' Roses'ın gitaristi Slash, Türk öğrencinin legodan yaptığı gitar videosunu paylaştı
Guns N' Roses'ın gitaristi Slash, Türk öğrencinin legodan yaptığı gitar videosunu paylaştı
Geçtiğimiz günlerde Glastonbury Festivali'nde sahne alan Guns N' Roses gitaristi Slash, lego gitar çalan Türk öğrenciyi Instagram'da paylaştı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T13:19+0300
2023-06-27T13:19+0300
2023-06-27T13:20+0300
guns n' roses
gitar
yaşam
lego
paylaşım
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ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Saul Hudson (Slash), legodan gitar yapan ortaokul öğrencisi Can Sayar'ın gitar çaldığı videosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sayar'ın lego gitar ile Tanburi Cemil Bey'den 'Çeçen Kızı' şarkısını çaldığı videoyu paylaşan Slash, "Bu lego gitar çok harika" ifadelerini kullandı.Genç gitarist Sayar'ın, gitar öğretmeni Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun oğlu Atlas Çoğulu ve arkadaşı Ruşen Can Acet ile geliştirdiği lego mikrotonal gitar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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guns n' roses, gitar, lego, paylaşım
guns n' roses, gitar, lego, paylaşım
Guns N' Roses'ın gitaristi Slash, Türk öğrencinin legodan yaptığı gitar videosunu paylaştı
13:19 27.06.2023 (güncellendi: 13:20 27.06.2023) Abone ol
Geçtiğimiz günlerde Glastonbury Festivali'nde sahne alan Guns N' Roses gitaristi Slash, lego gitar çalan Türk öğrenciyi Instagram'da paylaştı.
ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Saul Hudson (Slash), legodan gitar yapan ortaokul öğrencisi Can Sayar'ın gitar çaldığı videosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sayar'ın lego gitar ile Tanburi Cemil Bey'den 'Çeçen Kızı' şarkısını çaldığı videoyu paylaşan Slash, "Bu lego gitar çok harika" ifadelerini kullandı.
Genç gitarist Sayar'ın, gitar öğretmeni Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun oğlu Atlas Çoğulu ve arkadaşı Ruşen Can Acet ile geliştirdiği lego mikrotonal gitar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.