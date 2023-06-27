https://sputniknews.com.tr/20230627/guns-n-roses-gitaristi-slash-lego-gitar-calan-turk-ogrenciyi-paylasti-1072916682.html

Guns N' Roses'ın gitaristi Slash, Türk öğrencinin legodan yaptığı gitar videosunu paylaştı

Guns N' Roses'ın gitaristi Slash, Türk öğrencinin legodan yaptığı gitar videosunu paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Glastonbury Festivali'nde sahne alan Guns N' Roses gitaristi Slash, lego gitar çalan Türk öğrenciyi Instagram'da paylaştı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T13:19+0300

2023-06-27T13:19+0300

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guns n' roses

gitar

yaşam

lego

paylaşım

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ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Saul Hudson (Slash), legodan gitar yapan ortaokul öğrencisi Can Sayar'ın gitar çaldığı videosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sayar'ın lego gitar ile Tanburi Cemil Bey'den 'Çeçen Kızı' şarkısını çaldığı videoyu paylaşan Slash, "Bu lego gitar çok harika" ifadelerini kullandı.Genç gitarist Sayar'ın, gitar öğretmeni Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun oğlu Atlas Çoğulu ve arkadaşı Ruşen Can Acet ile geliştirdiği lego mikrotonal gitar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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2023

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guns n' roses, gitar, lego, paylaşım