https://sputniknews.com.tr/20230627/gazprom-rus-maden-kamyonlari-bir-avrupa-ulkesi-kadar-lng-tuketebiliyor-1072935625.html
Gazprom: Rus maden kamyonları bir Avrupa ülkesi kadar LNG tüketebiliyor
Gazprom: Rus maden kamyonları bir Avrupa ülkesi kadar LNG tüketebiliyor
Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, Rusya’da çalışan 9 bin maden kamyonunun tümü sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) geçerse Avrupa Birliği’nin (AB) küçük bir... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T21:21+0300
2023-06-27T21:21+0300
2023-06-27T21:22+0300
gazprom
rusya
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avrupa
ekonomi
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Gazprom Gaz Motor Yakıtı Grubu Başkanı Denis Korniyenko, Rusya-Belarus Ticari ve Sanayi Odaları’nın ortak etkinliğinde, Avrupa’ya doğalgaz tedarikindeki düşüşü değerlendirdi.Korniyenko, “Boşta kalan kapasiteleri ikame etmeye çalışıyoruz. Rusya’daki 9 bin maden kamyonunun tamamı LNG’ye geçerse toplam tüketimleri küçük bir AB ülkesinin tüketimi kadar olur” ifadesini kullandı.
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gazprom, rusya, lng, avrupa
gazprom, rusya, lng, avrupa
Gazprom: Rus maden kamyonları bir Avrupa ülkesi kadar LNG tüketebiliyor
21:21 27.06.2023 (güncellendi: 21:22 27.06.2023) Abone ol
Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, Rusya’da çalışan 9 bin maden kamyonunun tümü sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) geçerse Avrupa Birliği’nin (AB) küçük bir ülkesi kadar yakıt tüketir.
Gazprom Gaz Motor Yakıtı Grubu Başkanı Denis Korniyenko, Rusya-Belarus Ticari ve Sanayi Odaları’nın ortak etkinliğinde, Avrupa’ya doğalgaz tedarikindeki düşüşü değerlendirdi.
Korniyenko, “Boşta kalan kapasiteleri ikame etmeye çalışıyoruz. Rusya’daki 9 bin maden kamyonunun tamamı LNG’ye geçerse toplam tüketimleri küçük bir AB ülkesinin tüketimi kadar olur” ifadesini kullandı.