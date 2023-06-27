https://sputniknews.com.tr/20230627/florida-valisi-baskan-secilirse-uyusturucuyla-mucadele-icin-meksikaya-kuvvet-gonderecek-1072902760.html

Florida Valisi, başkan seçilirse uyuşturucuyla mücadele için Meksika'ya kuvvet gönderecek

Florida Valisi, başkan seçilirse uyuşturucuyla mücadele için Meksika'ya kuvvet gönderecek

ABD'nin Florida Valisi ve 2024 Başkanlık seçimleri adayı Ron DeSantis, başkan seçilmesi halinde Meksika’daki uyuşturucu karteli ile savaşması için ülkeye ABD... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T04:36+0300

2023-06-27T04:36+0300

2023-06-27T04:36+0300

dünya

abd

florida

donald trump

ron desantis

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Cumhuriyetçi aday DeSantis, seçim kampanyası çerçevesinde ziyaret ettiği Teksas sınırında, göçmen karşıtı politikalarını detaylandırdı.2024’te başkan seçilmesi halinde ABD’de yabancılar için doğumdan kaynaklı vatandaşlık hakkını kaldıracağı ve güney sınırındaki duvarı bitireceği sözünü veren DeSantis, ayrıca, göçmen politikaları çerçevesinde Meksika’ya uyuşturucu karteli ile mücadele için ABD güçlerini göndereceğini söyledi.DeSantis, Cumhuriyetçi ve Demokrat partili liderleri düzensiz göçmen 'işgaline' karşı başarısız olmakla suçlayarak, “Yıllarca başkentteki iki partiden insanları dinledim, sürekli konuşuyorlar ama asla sorunu nihayete erdirmiyorlar” ifadesini kullandı.Yaklaşık 100 kişilik bir dinleyici gruba hitap eden DeSantis'in, konuşması boyunca Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a yönelik herhangi bir atıfta bulunmaması da dikkati çekti.Öte yandan, sosyal medya hesabından DeSantis’in söz konusu konuşmasını 'çok sıkıcı' olarak niteleyen Trump, "DeSantis’in konuşması, ‘ABD tarihindeki en güvenli ve kuvvetli sınır’ için yaptıklarımın bir tekrarı oldu“ yorumunu yaptı.Siyasi gözlemciler, DeSantis’in göçmenlik politikalarının eski Başkan Donald Trump’ın söylemlerini yansıttığı değerlendirmesi yaptı, ayrıca birçoğunun uygulanmasının önünde Anayasa'ya göre hukuki engeller bulunduğuna işaret etti.2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden adaylığını ilan eden DeSantis, şu ana kadar yapılan anketlerde parti tabanında Trump'tan sonra gelen ikinci isim olarak öne çıkıyor.

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