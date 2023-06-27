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https://sputniknews.com.tr/20230627/florida-valisi-baskan-secilirse-uyusturucuyla-mucadele-icin-meksikaya-kuvvet-gonderecek-1072902760.html
Florida Valisi, başkan seçilirse uyuşturucuyla mücadele için Meksika'ya kuvvet gönderecek
Florida Valisi, başkan seçilirse uyuşturucuyla mücadele için Meksika'ya kuvvet gönderecek
ABD'nin Florida Valisi ve 2024 Başkanlık seçimleri adayı Ron DeSantis, başkan seçilmesi halinde Meksika’daki uyuşturucu karteli ile savaşması için ülkeye ABD... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T04:36+0300
2023-06-27T04:36+0300
dünya
abd
florida
donald trump
ron desantis
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Cumhuriyetçi aday DeSantis, seçim kampanyası çerçevesinde ziyaret ettiği Teksas sınırında, göçmen karşıtı politikalarını detaylandırdı.2024’te başkan seçilmesi halinde ABD’de yabancılar için doğumdan kaynaklı vatandaşlık hakkını kaldıracağı ve güney sınırındaki duvarı bitireceği sözünü veren DeSantis, ayrıca, göçmen politikaları çerçevesinde Meksika’ya uyuşturucu karteli ile mücadele için ABD güçlerini göndereceğini söyledi.DeSantis, Cumhuriyetçi ve Demokrat partili liderleri düzensiz göçmen 'işgaline' karşı başarısız olmakla suçlayarak, “Yıllarca başkentteki iki partiden insanları dinledim, sürekli konuşuyorlar ama asla sorunu nihayete erdirmiyorlar” ifadesini kullandı.Yaklaşık 100 kişilik bir dinleyici gruba hitap eden DeSantis'in, konuşması boyunca Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a yönelik herhangi bir atıfta bulunmaması da dikkati çekti.Öte yandan, sosyal medya hesabından DeSantis’in söz konusu konuşmasını 'çok sıkıcı' olarak niteleyen Trump, "DeSantis’in konuşması, ‘ABD tarihindeki en güvenli ve kuvvetli sınır’ için yaptıklarımın bir tekrarı oldu“ yorumunu yaptı.Siyasi gözlemciler, DeSantis’in göçmenlik politikalarının eski Başkan Donald Trump’ın söylemlerini yansıttığı değerlendirmesi yaptı, ayrıca birçoğunun uygulanmasının önünde Anayasa'ya göre hukuki engeller bulunduğuna işaret etti.2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden adaylığını ilan eden DeSantis, şu ana kadar yapılan anketlerde parti tabanında Trump'tan sonra gelen ikinci isim olarak öne çıkıyor.
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abd, florida, donald trump, ron desantis
abd, florida, donald trump, ron desantis

Florida Valisi, başkan seçilirse uyuşturucuyla mücadele için Meksika'ya kuvvet gönderecek

04:36 27.06.2023
© AFP 2023Ron DeSantis
Ron DeSantis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023
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ABD'nin Florida Valisi ve 2024 Başkanlık seçimleri adayı Ron DeSantis, başkan seçilmesi halinde Meksika’daki uyuşturucu karteli ile savaşması için ülkeye ABD kuvveti göndereceğini belirtti.
Cumhuriyetçi aday DeSantis, seçim kampanyası çerçevesinde ziyaret ettiği Teksas sınırında, göçmen karşıtı politikalarını detaylandırdı.
2024’te başkan seçilmesi halinde ABD’de yabancılar için doğumdan kaynaklı vatandaşlık hakkını kaldıracağı ve güney sınırındaki duvarı bitireceği sözünü veren DeSantis, ayrıca, göçmen politikaları çerçevesinde Meksika’ya uyuşturucu karteli ile mücadele için ABD güçlerini göndereceğini söyledi.
DeSantis, Cumhuriyetçi ve Demokrat partili liderleri düzensiz göçmen 'işgaline' karşı başarısız olmakla suçlayarak, “Yıllarca başkentteki iki partiden insanları dinledim, sürekli konuşuyorlar ama asla sorunu nihayete erdirmiyorlar” ifadesini kullandı.
Yaklaşık 100 kişilik bir dinleyici gruba hitap eden DeSantis'in, konuşması boyunca Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a yönelik herhangi bir atıfta bulunmaması da dikkati çekti.
Öte yandan, sosyal medya hesabından DeSantis’in söz konusu konuşmasını 'çok sıkıcı' olarak niteleyen Trump, "DeSantis’in konuşması, ‘ABD tarihindeki en güvenli ve kuvvetli sınır’ için yaptıklarımın bir tekrarı oldu“ yorumunu yaptı.
Siyasi gözlemciler, DeSantis’in göçmenlik politikalarının eski Başkan Donald Trump’ın söylemlerini yansıttığı değerlendirmesi yaptı, ayrıca birçoğunun uygulanmasının önünde Anayasa'ya göre hukuki engeller bulunduğuna işaret etti.
2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden adaylığını ilan eden DeSantis, şu ana kadar yapılan anketlerde parti tabanında Trump'tan sonra gelen ikinci isim olarak öne çıkıyor.
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