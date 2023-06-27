https://sputniknews.com.tr/20230627/fetonin-lideri-fethullah-gulenin-yegeni-asiye-gulen-yakalandi-1072910319.html
FETÖ'nin lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen yakalandı
FETÖ'nin lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta yakalanan FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T11:44+0300
2023-06-27T11:44+0300
2023-06-27T11:44+0300
türkiye
fethullah gülen
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Haziran'da Esenyurt'ta bir eve yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar gözaltına alınmıştı.Habertürk'ün aktardığı habere göre, emniyette yapılan işlemlerin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmakö suçundan tutuklandı.Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.
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fethullah gülen, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fethullah gülen, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
FETÖ'nin lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta yakalanan FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Haziran'da Esenyurt'ta bir eve yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar gözaltına alınmıştı.
Habertürk'ün aktardığı habere göre, emniyette yapılan işlemlerin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmakö suçundan tutuklandı.
Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.