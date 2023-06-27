https://sputniknews.com.tr/20230627/erdogan-deprem-konutlarinin-ilk-bolumunun-teslimati-ekim-kasim-aylarinda-basliyor-1072909046.html

Erdoğan: Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatı ekim-kasım aylarında başlıyor

Erdoğan: Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatı ekim-kasım aylarında başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatı inşallah ekim-kasım ayları... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T11:04+0300

2023-06-27T11:04+0300

2023-06-27T11:09+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların bayramını canı gönülden tebrik ettiğini söyledi."Rabb'imize bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz." diyen Erdoğan, Kurban Bayramı'nın Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlara hayırlar getirmesini diledi.Bayramların millet olarak birlik, beraberlik, ezeli ve ebedi kardeşliğin hatırlandığı mübarek günler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:'Seçimlerin kazananı tüm Türkiye'dir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülke sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuklarına işaret ederek, bundan sonra tüm enerjilerini ve vakitlerini Türkiye'yi ve milletin taleplerini karşılamaya hasredeceklerini belirtti."Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:'Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız'Bununla ilgili hazırlıklarını yaptıklarını, kadrolarını oluşturduklarını ve hedeflerini belirlediklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

türkiye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan