Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız: Güven ve huzurun teminatı olacağız

"Şahsıma verilen tüm görevlerde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bu aziz millete hizmet etmenin onurunu yaşattığı için bir kez daha Allah'a hamd ediyorum. İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sayın Bakanımızın riyasetinde 178 yıllık köklü bir maziye sahip bu güzide teşkilatın saygınlığını arttırmak için el birliği ile çalışacağız. Hiç şüphesiz ki, görevimizi tüm kurumlarımızla büyük bir uyum içerisinde, hakkıyla yapmanın gayretinde olacak ve bize duyulan itimada layık olmanın sorumluluğunu da her daim taşıyacağız. Köklü bir tarihe sahip Türk Polis Teşkilatımızın sayısız başarılarına yenilerini ekleme gayesiyle, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla milletimizin emir ve hizmetinde, 7/24 güven ve huzurun teminatı olacağız. Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için canla başla çalışırken elbette milli ve manevi değerlerimizi koruma ve emanetlerimize sahip çıkma şuuruyla hareket edeceğiz."