Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız: Güven ve huzurun teminatı olacağız

"Aziz milletimiz için ülkemizin her tarafında görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımla gece gündüz çalışacağımız, teslim aldığımız hizmet bayrağını yeni bir ruh ve artan bir heyecanla daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağımız muhakkaktır. Bu vesileyle; ülkemizin huzur ve güvenliği ile kutsal değerlerimiz uğruna tarihten günümüze kadar canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu atamanın bize güvenenlere, şahsıma ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah bizleri değerlerimize ve maneviyatımıza mahcup etmesin. Milletimizin duasını hak edecek, övgüsüne mazhar olacak, Rabbimizin rızasını kazanacak hizmetler yapmayı her birimize nasip etsin."