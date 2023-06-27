https://sputniknews.com.tr/20230627/elazigda-41-buyuklugunde-deprem-1072925393.html
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da saat 15.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T16:12+0300
2023-06-27T16:12+0300
2023-06-27T16:12+0300
türkiye
elazığ
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 4,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230627/adanada-38-buyuklugunde-deprem-1072903093.html
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elazığ, deprem, afad
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da saat 15.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 4,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.