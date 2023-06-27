https://sputniknews.com.tr/20230627/elazigda-41-buyuklugunde-deprem-1072925393.html

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da saat 15.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T16:12+0300

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türkiye

elazığ

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 4,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230627/adanada-38-buyuklugunde-deprem-1072903093.html

türkiye

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