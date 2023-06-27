Dünya Bankası'ndan doğal kaynakları daha verimli kullanma çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör Kosaçev: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Narışkin: Batı’nın derin yanılgısı
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü nükleer santrali nereye yapacak?
12:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Nazilerin, ‘Açlık Planı'nın tam metni ilk kez ortaya çıktı
13:31
3 dk
HABERLER
Gazeteci Sina Koloğlu 'casus yazılım' dizisini anlattı
14:00
18 dk
ÖZEL HABER
Dış politika uzmanı Temur: Türkiye Avrasya’nın kalpgahında
14:45
5 dk
HABERLER
Gazeteci Toygun Atilla Varlık Fonu vurgununun detaylarını anlatıyor
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus ve Çin petrol şirketleri ulusal para birimini geçti
15:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot, çıktığı ilk muharebe uçuşunda öldü
16:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa enerji sektörü tamamen ABD’ye bağımlı hale geldi
17:41
2 dk
HABERLER
Turizm bölgesine akın edenleri neler bekliyor, çevre muhabiri Yusuf Yavuz anlatıyor
18:00
14 dk
ÖZEL HABER
Alman medyası: Amonyak boru hattını Ukrayna ordusu havaya uçurmuş olabilir
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin ihracatında Ruble ve Yuan artışı
19:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya ticaretinde AB’nin yerini Türkiye, Çin, Hindistan ve Azerbaycan
20:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
AB’den Kiev’e şartlı yardım: Yolsuzlukla mücadele edin
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
22:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
23:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
18 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230627/dunya-bankasindan-dogal-kaynaklari-daha-verimli-kullanma-cagrisi-1072937526.html
Dünya Bankası'ndan doğal kaynakları daha verimli kullanma çağrısı
Dünya Bankası'ndan doğal kaynakları daha verimli kullanma çağrısı
Dünya Bankasının yeni raporu, arazi, su ve diğer doğal kaynakların daha iyi tahsisinin ve yönetiminin, dünya genelinde tarım, otlatma ve ormancılık gelirinde... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T22:37+0300
2023-06-27T22:37+0300
dünya
dünya bankası
doğal afet
doğal kaynaklar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072457034_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_73a6acf734b635b3be1c80b75493a22a.jpg
Dünya Bankası, ülkelerin doğal kaynaklarını daha verimli kullanmaları halinde iklim değişikliği, ekonomik verimlilik, gıda ve su güvenliği ile sağlık gibi küresel sorunların üstesinden gelinebileceğini duyurdu.Banka, "Doğanın Sınırları: Doğal Sermaye ile Sürdürülebilirlik, Verimlilik ve Refahı Elde Etmek" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.Raporda, iklim değişikliği, ekonomik verimlilik, gıda ve su güvenliği, sağlık gibi küresel sorunların, ülkelerin doğal kaynaklarını daha verimli kullanmaları halinde aşılabileceği, bunun çevreden ve insan refahından ödün vermeden mümkün olduğu dile getirildi.Neredeyse her ülkede doğal kaynakların kullanımı konusunda büyük verimlilik boşluklarının olduğuna dikkat çekilen raporda, bu boşlukların kapatılmasının, dünyanın acil ekonomik ve çevresel sorunlarının çoğunu ele alabileceği aktarıldı.Raporda, arazi kullanımının tüm gelir düzeyindeki ülkelerde ve tüm bölgelerde verimsiz olduğu belirtilerek, arazinin daha verimli kullanılmasıyla hiçbir olumsuz ekonomik etki olmaksızın ek 85,6 milyar metrik ton karbondioksit eşdeğerinin tutulabileceği ifade edildi.Bu miktarın mevcut oranlarda yaklaşık 2 yıllık küresel emisyona eş değer olduğu vurgulanan raporda, bunun dünyaya, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları kritik seviyelere ulaşmadan önce dekarbonize etmek için çok ihtiyaç duyulan zamanı vereceğine dikkat çekildi.Raporda, arazi, su ve diğer doğal kaynakların daha iyi tahsisinin ve yönetiminin, dünya genelinde tarım, otlatma ve ormancılık gelirinde yıllık yaklaşık 329 milyar dolarlık artış ve 2050 yılına kadar dünyayı beslemeye yetecek ek gıda üretimi sağlayabileceği kaydedildi.Hava kirliliğini azaltmaya yönelik mevcut politikaların, yüzde 60'lık bir maliyet tasarrufuyla yapılabileceğine işaret edilen raporda, daha verimli hava kirliliğiyle mücadele politikaları uygulanarak, aynı harcama düzeyiyle önemli ölçüde daha fazla hayat kurtarılabileceğinin altı çizildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072457034_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_433dae115caf44b3cc1470a5f5cfe3c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya bankası, doğal afet, doğal kaynaklar
dünya bankası, doğal afet, doğal kaynaklar

Dünya Bankası'ndan doğal kaynakları daha verimli kullanma çağrısı

22:37 27.06.2023
© AFP 2023Dünya Bankası
Dünya Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Dünya Bankasının yeni raporu, arazi, su ve diğer doğal kaynakların daha iyi tahsisinin ve yönetiminin, dünya genelinde tarım, otlatma ve ormancılık gelirinde yıllık yaklaşık 329 milyar dolarlık artış sağlayabileceğini ortaya koydu.
Dünya Bankası, ülkelerin doğal kaynaklarını daha verimli kullanmaları halinde iklim değişikliği, ekonomik verimlilik, gıda ve su güvenliği ile sağlık gibi küresel sorunların üstesinden gelinebileceğini duyurdu.
Banka, "Doğanın Sınırları: Doğal Sermaye ile Sürdürülebilirlik, Verimlilik ve Refahı Elde Etmek" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.
Raporda, iklim değişikliği, ekonomik verimlilik, gıda ve su güvenliği, sağlık gibi küresel sorunların, ülkelerin doğal kaynaklarını daha verimli kullanmaları halinde aşılabileceği, bunun çevreden ve insan refahından ödün vermeden mümkün olduğu dile getirildi.
Neredeyse her ülkede doğal kaynakların kullanımı konusunda büyük verimlilik boşluklarının olduğuna dikkat çekilen raporda, bu boşlukların kapatılmasının, dünyanın acil ekonomik ve çevresel sorunlarının çoğunu ele alabileceği aktarıldı.
Raporda, arazi kullanımının tüm gelir düzeyindeki ülkelerde ve tüm bölgelerde verimsiz olduğu belirtilerek, arazinin daha verimli kullanılmasıyla hiçbir olumsuz ekonomik etki olmaksızın ek 85,6 milyar metrik ton karbondioksit eşdeğerinin tutulabileceği ifade edildi.
Bu miktarın mevcut oranlarda yaklaşık 2 yıllık küresel emisyona eş değer olduğu vurgulanan raporda, bunun dünyaya, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları kritik seviyelere ulaşmadan önce dekarbonize etmek için çok ihtiyaç duyulan zamanı vereceğine dikkat çekildi.
Raporda, arazi, su ve diğer doğal kaynakların daha iyi tahsisinin ve yönetiminin, dünya genelinde tarım, otlatma ve ormancılık gelirinde yıllık yaklaşık 329 milyar dolarlık artış ve 2050 yılına kadar dünyayı beslemeye yetecek ek gıda üretimi sağlayabileceği kaydedildi.
Hava kirliliğini azaltmaya yönelik mevcut politikaların, yüzde 60'lık bir maliyet tasarrufuyla yapılabileceğine işaret edilen raporda, daha verimli hava kirliliğiyle mücadele politikaları uygulanarak, aynı harcama düzeyiyle önemli ölçüde daha fazla hayat kurtarılabileceğinin altı çizildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала