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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı: Bireysel tatil gibi düşünülmemesi gerek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı: Bireysel tatil gibi düşünülmemesi gerek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram gibi zamanların sadece bireysel bir tatil gibi düşünülmemesi gerektiğini belirterek, akraba, komşu ve dostlarla... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T18:47+0300
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yaşam
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
kurban bayramı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:"Nice hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzur ve heyecanını yaşıyoruz. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bayramlar, Müslümanlar olarak ortak şiarımız, ibadet, paylaşma ve sevinç günlerimizdir.Barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan muhabbet kapılarımızdır. Kurban Bayramı, müminlerde teslimiyet, tevhit ve vahdet ekseninde güçlü bir bilinç ve büyük bir heyecan oluşturur. Zira kurban, takvaya ulaşma arzusunun, paylaşma erdeminin bir göstergesi ve ilahi rahmete nail olma çabasının en somut tezahürüdür.Kurban, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'ce bir teslimiyetle bizleri Rabbimize yakınlaştıracak ve hayat yolculuğumuza ışık tutan Hz. Peygamber'in örnekliğinde iyiliğe, hayra ulaştıracak müstesna bir ibadettir. Kurban Bayramı, aynı zamanda böyle bir ibadetin kabulü için duyduğumuz arzunun ve Cenab-ı Mevla'ya kurbiyetimize dair beslediğimiz umudun da adıdır.Bayramlarda aynı duygu ırmağında yıkanan kalplerimiz, Rabbimizin merhamet iklimini güçlü bir şekilde hissederek adeta sevgi, saygı ve şefkat sağanağıyla mamur olur. Bu sağanak, yersiz kırgınlıklardan arınma, faydasız çekişmelerden uzaklaşma, akrabalık ve komşuluk bağlarını kuvvetlendirme ve değerlerimizi yeniden hatırlama hususunda bizlere büyük fırsatlar sunar.Beşeriyet icabı ihmallerimizin ve yanlışlıklarımızın ruhumuzda açtığı yaraları sarmak için kalplerimiz kardeşlik heyecanı içinde kaynaşırken, bunu zedeleyecek söz ve hareketlerden kaçınmak, ihmal edilemez derecede hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun milyonlarca Müslümanın aynı duygularda buluştuğu bayram günlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışalım.Muhabbet ve merhamet kuraklığı yaşayan kalplere ab-ı hayat olan bu rahmet ikliminin getirdiği kardeşlik, dayanışma, kaynaşma ruhunu yaşamanın ve yaşatmanın gayreti içinde olalım. Diğer yandan dünyanın pek çok yerinde savaşlara maruz kalan, korku ve şiddet sarmalında bunalan, yokluklar altında ezilen, açlık, hastalık ve afetler sebebiyle mağdur durumda olan insanlar için de dua edelim. İmkanlarımız ölçüsünde, medeniyetimizin bizlere öğrettiği üzere onlara umut olalım, destek olalım, maddi manevi yardımlarımızı esirgemeyelim.Bayram gibi mübarek zamanların sadece bireysel bir tatil gibi düşünülmemesi gerektiğine dikkat çeken Erbaş; akraba, komşu ve dostlarla birlikte yaşandığında daha da bereketlendiğini belirtti. Erbaş, şöyle devam etti:"Bu vesileyle mümin kalbine has duygularla Rabbimize kulluklarını gösteren kardeşlerimizin kurban ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum. Sevinçleri çoğaltmak, kederleri azaltmak için evlerimize, yurtlarımıza konuk olan bu mübarek günlerin ruhlarımıza dirlik, kalplerimize huzur, bedenlerimize sağlık ve afiyet, hanelerimize bereket kazandırmasını temenni ediyorum.İlahi çağrıya icabet ederek hac görevini ifa etmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızla birlikte aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; iyiliklerin perçinlendiği bu günlerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum."
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, kurban bayramı
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, kurban bayramı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı: Bireysel tatil gibi düşünülmemesi gerek

18:47 27.06.2023
© AADiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram gibi zamanların sadece bireysel bir tatil gibi düşünülmemesi gerektiğini belirterek, akraba, komşu ve dostlarla birlikte yaşandığında daha da bereketlendiğini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Nice hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzur ve heyecanını yaşıyoruz. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bayramlar, Müslümanlar olarak ortak şiarımız, ibadet, paylaşma ve sevinç günlerimizdir.
Barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan muhabbet kapılarımızdır. Kurban Bayramı, müminlerde teslimiyet, tevhit ve vahdet ekseninde güçlü bir bilinç ve büyük bir heyecan oluşturur. Zira kurban, takvaya ulaşma arzusunun, paylaşma erdeminin bir göstergesi ve ilahi rahmete nail olma çabasının en somut tezahürüdür.
Kurban, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'ce bir teslimiyetle bizleri Rabbimize yakınlaştıracak ve hayat yolculuğumuza ışık tutan Hz. Peygamber'in örnekliğinde iyiliğe, hayra ulaştıracak müstesna bir ibadettir. Kurban Bayramı, aynı zamanda böyle bir ibadetin kabulü için duyduğumuz arzunun ve Cenab-ı Mevla'ya kurbiyetimize dair beslediğimiz umudun da adıdır.
Bayramlarda aynı duygu ırmağında yıkanan kalplerimiz, Rabbimizin merhamet iklimini güçlü bir şekilde hissederek adeta sevgi, saygı ve şefkat sağanağıyla mamur olur. Bu sağanak, yersiz kırgınlıklardan arınma, faydasız çekişmelerden uzaklaşma, akrabalık ve komşuluk bağlarını kuvvetlendirme ve değerlerimizi yeniden hatırlama hususunda bizlere büyük fırsatlar sunar.
Beşeriyet icabı ihmallerimizin ve yanlışlıklarımızın ruhumuzda açtığı yaraları sarmak için kalplerimiz kardeşlik heyecanı içinde kaynaşırken, bunu zedeleyecek söz ve hareketlerden kaçınmak, ihmal edilemez derecede hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun milyonlarca Müslümanın aynı duygularda buluştuğu bayram günlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışalım.
Muhabbet ve merhamet kuraklığı yaşayan kalplere ab-ı hayat olan bu rahmet ikliminin getirdiği kardeşlik, dayanışma, kaynaşma ruhunu yaşamanın ve yaşatmanın gayreti içinde olalım. Diğer yandan dünyanın pek çok yerinde savaşlara maruz kalan, korku ve şiddet sarmalında bunalan, yokluklar altında ezilen, açlık, hastalık ve afetler sebebiyle mağdur durumda olan insanlar için de dua edelim. İmkanlarımız ölçüsünde, medeniyetimizin bizlere öğrettiği üzere onlara umut olalım, destek olalım, maddi manevi yardımlarımızı esirgemeyelim.
Bayram gibi mübarek zamanların sadece bireysel bir tatil gibi düşünülmemesi gerektiğine dikkat çeken Erbaş; akraba, komşu ve dostlarla birlikte yaşandığında daha da bereketlendiğini belirtti. Erbaş, şöyle devam etti:
"Bu vesileyle mümin kalbine has duygularla Rabbimize kulluklarını gösteren kardeşlerimizin kurban ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum. Sevinçleri çoğaltmak, kederleri azaltmak için evlerimize, yurtlarımıza konuk olan bu mübarek günlerin ruhlarımıza dirlik, kalplerimize huzur, bedenlerimize sağlık ve afiyet, hanelerimize bereket kazandırmasını temenni ediyorum.
İlahi çağrıya icabet ederek hac görevini ifa etmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızla birlikte aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; iyiliklerin perçinlendiği bu günlerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum."
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