https://sputniknews.com.tr/20230627/disisleri-bakani-fidan-karadag-cumhurbaskani-ile-gorustu-1072923395.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için geldiği Karadağ'ın başkenti... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T15:45+0300
2023-06-27T15:45+0300
2023-06-27T15:45+0300
politika
hakan fidan
karadağ
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Karadağ´da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı´nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi için Podgoritsa´da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi" denildi.
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hakan fidan, karadağ
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için geldiği Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.
Karadağ´da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı´nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi için Podgoritsa´da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi" denildi.