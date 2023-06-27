https://sputniknews.com.tr/20230627/disisleri-bakani-fidan-karadag-cumhurbaskani-ile-gorustu-1072923395.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için geldiği Karadağ'ın başkenti... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T15:45+0300

2023-06-27T15:45+0300

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politika

hakan fidan

karadağ

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Karadağ´da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı´nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi için Podgoritsa´da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi" denildi.

karadağ

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