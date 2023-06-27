https://sputniknews.com.tr/20230627/disisleri-bakani-fidan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1072930845.html

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T18:24+0300

2023-06-27T18:24+0300

2023-06-27T18:26+0300

politika

hakan fidan

bm

bm genel sekreteri antonio guterres

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün (27 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, "Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani yardımlar ele alınmıştır." denildi.

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hakan fidan, bm, bm genel sekreteri antonio guterres