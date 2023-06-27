https://sputniknews.com.tr/20230627/disisleri-bakani-fidan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1072930845.html
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T18:24+0300
2023-06-27T18:24+0300
2023-06-27T18:26+0300
politika
hakan fidan
bm
bm genel sekreteri antonio guterres
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün (27 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, "Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani yardımlar ele alınmıştır." denildi.
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hakan fidan, bm, bm genel sekreteri antonio guterres
hakan fidan, bm, bm genel sekreteri antonio guterres
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
18:24 27.06.2023 (güncellendi: 18:26 27.06.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani yardımlar ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün (27 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, "Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani yardımlar ele alınmıştır." denildi.