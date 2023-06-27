https://sputniknews.com.tr/20230627/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ile-telefonda-gorustu-1072934658.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile telefonda görüştü. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T20:53+0300

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politika

jake sullivan

akif çağatay kılıç

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ilk fırsatta bir araya gelme konusunda mutabık kalındı.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jake sullivan, akif çağatay kılıç