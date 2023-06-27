https://sputniknews.com.tr/20230627/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ile-telefonda-gorustu-1072934658.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile telefonda görüştü. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T20:53+0300
2023-06-27T20:53+0300
2023-06-27T20:53+0300
politika
jake sullivan
akif çağatay kılıç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102473/54/1024735417_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_f2f7a902446ac1f4832fb5bd54e09126.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ilk fırsatta bir araya gelme konusunda mutabık kalındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102473/54/1024735417_66:0:959:670_1920x0_80_0_0_942faff3cf12341eef9895b1cb58c220.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jake sullivan, akif çağatay kılıç
jake sullivan, akif çağatay kılıç
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Abone ol
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.
NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ilk fırsatta bir araya gelme konusunda mutabık kalındı.