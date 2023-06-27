CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

"Bu nedenledir ki devleti yönetenler liyakat sahibi ve adaletli davranmak zorundadırlar. Aslında demokrasinin varlık nedeni de bu. Unutulmaması gereken gerçek, insanlık tarihinin bir anlamda adaleti arama ve adaletsizliklerle mücadele tarihi olduğudur. Açıkça ifade etmek gerekirse, adalet arayışı aynı zamanda umudun tüketilmemesi ve umut arayışımızın da hep diri tutulması demektir. Dolayısıyla bizler, ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz. Öte yandan yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim."