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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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Kılıçdaroğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nın birlikteliğin olduğu kadar, sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, ön yargılardan arınmanın da günü olduğunu belirtti.Bunları gerçekleştirdiklerinde adaleti de inşa etmiş olacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı, bedenlerini vatan için siper etmiş gazilere şükranlarını sundu.
https://sputniknews.com.tr/20230627/devlet-bahceliden-bayram-mesaji-1072909902.html
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kemal kılıçdaroğlu, bayram, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, bayram, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

12:54 27.06.2023
© AACHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nın birlikteliğin olduğu kadar, sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, ön yargılardan arınmanın da günü olduğunu belirtti.
Bunları gerçekleştirdiklerinde adaleti de inşa etmiş olacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bu nedenledir ki devleti yönetenler liyakat sahibi ve adaletli davranmak zorundadırlar. Aslında demokrasinin varlık nedeni de bu. Unutulmaması gereken gerçek, insanlık tarihinin bir anlamda adaleti arama ve adaletsizliklerle mücadele tarihi olduğudur. Açıkça ifade etmek gerekirse, adalet arayışı aynı zamanda umudun tüketilmemesi ve umut arayışımızın da hep diri tutulması demektir. Dolayısıyla bizler, ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz. Öte yandan yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim."
Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı, bedenlerini vatan için siper etmiş gazilere şükranlarını sundu.
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