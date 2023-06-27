Bodrum'a 4 günde 100 binden fazla araç girdi, güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı

© İHA9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın etti. 4 günde ilçeye giren araç sayısı 100 bini geçti.
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© İHA
9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın etti. 4 günde ilçeye giren araç sayısı 100 bini geçti.
© İHABayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri havadan helikopter ile ilçede 24 saat görev yapmaya başladı.
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© İHA
Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri havadan helikopter ile ilçede 24 saat görev yapmaya başladı.
© İHAKarada ise jandarma ve polis ekipleri, ilçeye giren tüm araçları didik didik arayarak, kimlik kontrolleri yaptı. Güvenlik güçleri narkotik köpekleriyle de otobüs ve şüpheli gördükleri araçlarda aramalar yapmaya başladı.
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© İHA
Karada ise jandarma ve polis ekipleri, ilçeye giren tüm araçları didik didik arayarak, kimlik kontrolleri yaptı. Güvenlik güçleri narkotik köpekleriyle de otobüs ve şüpheli gördükleri araçlarda aramalar yapmaya başladı.
© İHAJandarma ekipleri dron ile güvenlik önlemini üst düzeye çıkardı. İlçeye giriş çıkışların 24 saat boyunca denetleneceği, havadan ve karadan kontrollerin sıklaştırılacağı öğrenildi.
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© İHA
Jandarma ekipleri dron ile güvenlik önlemini üst düzeye çıkardı. İlçeye giriş çıkışların 24 saat boyunca denetleneceği, havadan ve karadan kontrollerin sıklaştırılacağı öğrenildi.
© İHABodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Jandarma kontrol noktasından Bodrum girişinde durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çocuklara dağıtılan düdüklerle hatalı sürücüler, çocukları tarafından uyarılacak.
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© İHA
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Jandarma kontrol noktasından Bodrum girişinde durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çocuklara dağıtılan düdüklerle hatalı sürücüler, çocukları tarafından uyarılacak.