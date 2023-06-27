https://sputniknews.com.tr/20230627/bm-nezdindeki-gocmen-isciler-komitesi-uyeligine-turkiyenin-adayi-3-kez-secildi-1072938019.html

BM nezdindeki 'Göçmen İşçiler Komitesi' üyeliğine Türkiye'nin adayı 3. kez seçildi

BM nezdindeki 'Göçmen İşçiler Komitesi' üyeliğine Türkiye'nin adayı 3. kez seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesinin, 2024-2027 döneminde görev yapacak üyelerine Türkiye tarafından... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

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Bakanlık, Prof. Dr. Ünver'in Göçmen İşçiler Komitesi üyeliğine yeniden seçilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, BM çerçevesinde imzalanan "Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesinin" uygulanmasını izleme organı olan Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesinin 2024-2027 döneminde görev yapacak üyelerinin belirlendiği seçimlerin bugün New York’ta BM Genel Merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.Sözleşmeye taraf ülkelerin 11'inci toplantısı sırasında yapılan seçimlerde Türkiye'nin aday gösterdiği Prof. Dr. Ünver'in de komite üyeliğine üçüncü defa seçildiği vurgulanan açıklamada, 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerinde komite üyesi olan Ünver'in, 2018-2019’da Komite Başkan Yardımcılığı, 2019-2022’de Komite Başkanlığı görevlerini yürüttüğü anımsatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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