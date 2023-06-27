https://sputniknews.com.tr/20230627/bayram-sonrasi-tbmmnin-gundemi-maas-zamlari-1072917432.html

Bayram sonrası TBMM’nin gündemi: Maaş zamları

Bayram sonrası TBMM’nin gündemi: Maaş zamları

Kurban Bayramı tatili sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisine asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yönelik güncelleme ile başlayacak. TBMM... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T13:42+0300

2023-06-27T13:42+0300

2023-06-27T13:42+0300

türkiye

tbmm

tbmm başkanlığı

tbmm genel kurulu

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

maaş

emekli maaşı

emeklilik maaşı

memur maaşı

asgari ücret

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Son toplantısını 22 Haziran’da gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına bayram tatili arası verdi. Meclis çalışmalarına 4 Temmuz’da devam edecek. Meclisin gündemindeki en önemli başlık maaş artışları olacak.Torba yasa hazırlanıyorTBMM’nin 28’inci döneminin ilk torba yasası için hazırlıklar sürüyor. Torba yasanın içinde yer alması öngörülen düzenlemeler kapsamında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile açıklanan asgari ücretin yasalaşması var.Asgari ücret artışıYeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibariyle yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Asgari ücrette yapılan artışın yasalaşması için düzenleme torba yasanın içinde yer alacak.Memur maaşı artış oranı belirlenecekAK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenleneceği teklif olacağını söylemişti. Memur maaşlarındaki artış oranının bayramdan sonra netleşmesi ve bu oranın torba yasa içerisinde yer alması öngörülüyor.Emekliler için düzenleme geliyorSSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının Temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenlenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerin meclisin öncelikli gündem maddesi olması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230622/tbmm-disisleri-komisyonu-23-kanun-teklifini-kabul-etti-1072761662.html

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tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), maaş, emekli maaşı, emeklilik maaşı, memur maaşı, asgari ücret