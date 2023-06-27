https://sputniknews.com.tr/20230627/bankalar-bayram-tatiline-ne-zaman-giriyor-1072905081.html

Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor?

Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor?

Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek. Bankalar arefe günü yarım gün açık olacak. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T08:55+0300

2023-06-27T08:55+0300

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türkiye

bayram

kurban bayramı

banka

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Kurban Bayramı tatili öncesi banka şubelerinin çalışma durumu merak konusu oldu. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.Bankalar açık mı?NTV'nin haberine göre bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.27 Haziran 13.00 itibarıyla başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.Banka şubelerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.Bankalar, Borsa İstanbul'a göre çalışması sebebiyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran’da açık olması bekleniyor.Banka şubeleri; 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün vatandaşlara hizmet verecek.

https://sputniknews.com.tr/20230626/bayramda-hava-nasil-olacak-1072881063.html

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