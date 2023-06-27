https://sputniknews.com.tr/20230627/bakan-simsekten-rezerv-aciklamasi-dis-kaynak-temini-icin-calismalari-hizlandiriyoruz-1072930000.html
Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: Dış kaynak temini için çalışmaları hızlandırıyoruz
Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: Dış kaynak temini için çalışmaları hızlandırıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Net uluslararası rezervler geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T17:55+0300
2023-06-27T17:55+0300
2023-06-27T17:58+0300
ekonomi
mehmet şimşek
merkez bankası
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin mesaj verdi. Net rezervlerde geçen hafta tarihi artış yaşandığına dikkat çeken Şimşek, "Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz." dedi.Twitter hesabında açıklama yapan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek." dedi.Şimşek, rezervleri daha da güçlendirmek için ülkeye ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceklerini kaydeden Şimşek, "Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artışına gitmiştiMerkez Bankası, geçen hafta 27 ay sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Banka politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkardı. Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 18 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolara yükselmişti.
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mehmet şimşek, merkez bankası
mehmet şimşek, merkez bankası
Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: Dış kaynak temini için çalışmaları hızlandırıyoruz
17:55 27.06.2023 (güncellendi: 17:58 27.06.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Net uluslararası rezervler geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek" açıklamasında bulundu. Bakan Şimşek devamında "Dış kaynak temini için çalışmaları hızlandırıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin mesaj verdi.
Net rezervlerde geçen hafta tarihi artış yaşandığına dikkat çeken Şimşek, "Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz." dedi.
Twitter hesabında açıklama yapan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek." dedi.
Şimşek, rezervleri daha da güçlendirmek için ülkeye ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.
TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceklerini kaydeden Şimşek, "Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.
Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artışına gitmişti
Merkez Bankası, geçen hafta 27 ay sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Banka politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkardı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 18 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolara yükselmişti.