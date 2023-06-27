https://sputniknews.com.tr/20230627/bakan-simsekten-rezerv-aciklamasi-dis-kaynak-temini-icin-calismalari-hizlandiriyoruz-1072930000.html

Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: Dış kaynak temini için çalışmaları hızlandırıyoruz

Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: Dış kaynak temini için çalışmaları hızlandırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Net uluslararası rezervler geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T17:55+0300

2023-06-27T17:55+0300

2023-06-27T17:58+0300

ekonomi

mehmet şimşek

merkez bankası

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin mesaj verdi. Net rezervlerde geçen hafta tarihi artış yaşandığına dikkat çeken Şimşek, "Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz." dedi.Twitter hesabında açıklama yapan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek." dedi.Şimşek, rezervleri daha da güçlendirmek için ülkeye ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceklerini kaydeden Şimşek, "Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artışına gitmiştiMerkez Bankası, geçen hafta 27 ay sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Banka politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkardı. Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 18 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolara yükselmişti.

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mehmet şimşek, merkez bankası