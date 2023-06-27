https://sputniknews.com.tr/20230627/asgari-ucret-zammindan-sonra-site-aidatlarinda-kriz-1072917185.html

Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz

Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük artışın, apartman ve site aidatlarına da aynı oranda zam olarak yansıtılmasına ilişkin hazırlıklar, tesis yönetim sektörü... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T13:36+0300

2023-06-27T13:36+0300

2023-06-27T13:36+0300

ekonomi

aidat

site

asgari ücret

ekonomi

apartman

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Asgari ücret ara zammına yüzde 34 zam gelmesiyle birlikte apartman ve site aidatlarına da zam yapılmaya çalışması tartışmalara neden oldu.Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, temmuz ayından geçerli olacak şekilde asgari ücrete gelen yüzde 34'lük artış, apartman ve site aidatlarında da aynı oranda artışın olacağı anlamına gelmediğini dile getirdi.Sağır, "Her ne kadar site ve apartman bütçelerinin büyük kısmını personel giderleri oluştursa da enerji, bakım-onarım ve diğer giderler de bütçenin genelindeki artış oranını belirliyor." dedi.Giderler değişiklik gösterebilirBir ana gayrimenkulün veya toplu yapının giderlerinin, yüzde 50-65'inin çalışan sayısı, yüzde 20-35'inin enerji giderleri, yüzde 5-12'sinin teknik bakım-onarım ve sözleşmeli giderler, yüzde 3-25'inin de diğer giderler ile belirlendiğine ve bu giderlerin değişkenlik gösterebileceğine işaret eden Sağır, şunları kaydetti:İşletme bütçelerinin bir yıllık yapıldığına da dikkati çeken Sağır, "Biz bir haftadır bu konuda çalışma yapıyoruz. 1000 lira olan aidata ortalama yüzde 20-25, 4 bin lira olan aidata bile yüzde 20 zam ortaya çıkıyor. Aidata direkt yüzde 34 zam yansıtanlar fahiş artış yapmış olur." diye konuştu.'Toplantı yapılmalı'Sağır, sitenin yönetim planında, yönetimin genel kurul yapmadan dönem içinde ortak gider ve avans paylarını belli oranda artırma yetkisinin yazılı olabileceğini belirterek, giderlerde beklenenden fazla artış olması durumunda yönetime yetki verilmişse ve genel kurul kararı kat maliklerine tebliğ edilmişse, işletme projesinin artırılmasının mümkün olduğunu söyledi.Sağır, "Site ve apartmanların yönetim planlarında veya son yapılan kat malikleri genel kurul toplantılarında yönetim kuruluna ek bütçe yapma yetkisi verilmiş ise ek bütçe yapma yetkisi vardır. Genel kurulda yönetime ek avans toplanması yetkisi verilmemiş veya bu tür bir yetki yönetim planında da yer almıyorsa, aidatın artırılması için ivedi olarak olağanüstü toplantı yapılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.'Kat malikleri onaylanmalı'Ek bütçe yapma yetkisi olan yönetim kurulunun da yeni işletme bütçesini tüm maliklere ve kullanıcılarına tebliğ etmek zorunda olduğunu anımsatan Sağır, şu ifadeleri kullandı:

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aidat, site, asgari ücret, ekonomi, apartman