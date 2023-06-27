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Anket: Kadın şoförler güvende hissettiriyor
Anket: Kadın şoförler güvende hissettiriyor
İzmir'de Tunç Soyer’in göreve gelmesinin ardından işbaşı yapan ve sayıları bu yıl itibariyle 145’e ulaşan kadın şoförler, ulaşımda memnuniyeti artırdı. Kurumun... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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anket, fotoğraf, otobüs, kadın, şoför, izmir, фото
anket, fotoğraf, otobüs, kadın, şoför, izmir, фото

Anket: Kadın şoförler güvende hissettiriyor

15:55 27.06.2023 (güncellendi: 15:56 27.06.2023)
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İzmir'de Tunç Soyer’in göreve gelmesinin ardından işbaşı yapan ve sayıları bu yıl itibariyle 145’e ulaşan kadın şoförler, ulaşımda memnuniyeti artırdı. Kurumun yaptığı anketlerde yöneltilen soruları yanıtlayan İzmirliler, toplu ulaşım hizmetinden güven içinde yararlandıklarını belirtti.
© AAİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in otobüslerde kadın şoförlerin de görev yapması yönündeki kararının ardından ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın şoför sayısı 145'e ulaştı. Kent genelinde birçok hatta mesai yapan kadın şoförler, kurumun anketinde İzmirlilerden de yüksek not aldı. Memnuniyet araştırmasına verilen cevaplarda kadın sürücüleri normal, iyi ve çok iyi bulanların ortalaması yüzde 74 oranına ulaştı.
Anket: Kadın şoförler güvende hissettiriyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in otobüslerde kadın şoförlerin de görev yapması yönündeki kararının ardından ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın şoför sayısı 145'e ulaştı. Kent genelinde birçok hatta mesai yapan kadın şoförler, kurumun anketinde İzmirlilerden de yüksek not aldı. Memnuniyet araştırmasına verilen cevaplarda kadın sürücüleri normal, iyi ve çok iyi bulanların ortalaması yüzde 74 oranına ulaştı.
© AAKadın şoförlerin kullandığı otobüslerde yapılan 10 bin 404 ankette toplam 15 bin soruya yanıt verildi. Hem kurumun verdiği hizmetin kalitesi hem de vatandaşların güvenini sağlama noktasında kadın şoförlerin performansında, ‘Şoförün vatandaşa karşı davranışı uygun’, ‘Şoför trafik kurallarına uyuyor ve otobüsü güvenli kullanıyor’, ‘Otobüs, iniş binişlerde yolcuyu yeteri kadar bekliyor’ başlıkları öne çıktı.
Anket: Kadın şoförler güvende hissettiriyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Kadın şoförlerin kullandığı otobüslerde yapılan 10 bin 404 ankette toplam 15 bin soruya yanıt verildi. Hem kurumun verdiği hizmetin kalitesi hem de vatandaşların güvenini sağlama noktasında kadın şoförlerin performansında, ‘Şoförün vatandaşa karşı davranışı uygun’, ‘Şoför trafik kurallarına uyuyor ve otobüsü güvenli kullanıyor’, ‘Otobüs, iniş binişlerde yolcuyu yeteri kadar bekliyor’ başlıkları öne çıktı.
© İHAGörevde 5. yılını doldurmaya hazırlandığını ve bu durumdan duyduğu mutluluğu aktaran ESHOT şoförü Nihal Arslan, “Tunç Başkanımızın sayesinde böyle bir projeyle bugünlere geldik. İşimiz çok güzel, severek yapıyoruz. Yolcularımız çok memnun. Güne pozitif başlıyorum pozitif de bitiyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Yolcularımızın tepkileri çok güzel. Güler yüzle günaydın dediğimizde yolcularımız da güne pozitif başlıyor. Yüzlerinde hafif bir tebessüm oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onlar da çok mutlu oluyor ve alışıyorlar, bizden önce ‘Günaydın, iyi akşamlar, kolay gelsin’ demeye başlıyorlar. Onlar da mutlular inanıyorum. Yaptığımız iş kolay bir iş değil ama severek yaptığımızdan bize çok kolay geliyor. Kadın şoförlerimizin daha da çoğalmasını istiyoruz. Bu işi yapmak isteyen kadınlar gelsinler müracaat etsinler, bizlerin arasına girsinler, onların da çok mutlu olacaklarına inanıyorum” dedi.
Anket: Kadın şoförler güvende hissettiriyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Görevde 5. yılını doldurmaya hazırlandığını ve bu durumdan duyduğu mutluluğu aktaran ESHOT şoförü Nihal Arslan, “Tunç Başkanımızın sayesinde böyle bir projeyle bugünlere geldik. İşimiz çok güzel, severek yapıyoruz. Yolcularımız çok memnun. Güne pozitif başlıyorum pozitif de bitiyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Yolcularımızın tepkileri çok güzel. Güler yüzle günaydın dediğimizde yolcularımız da güne pozitif başlıyor. Yüzlerinde hafif bir tebessüm oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onlar da çok mutlu oluyor ve alışıyorlar, bizden önce ‘Günaydın, iyi akşamlar, kolay gelsin’ demeye başlıyorlar. Onlar da mutlular inanıyorum. Yaptığımız iş kolay bir iş değil ama severek yaptığımızdan bize çok kolay geliyor. Kadın şoförlerimizin daha da çoğalmasını istiyoruz. Bu işi yapmak isteyen kadınlar gelsinler müracaat etsinler, bizlerin arasına girsinler, onların da çok mutlu olacaklarına inanıyorum” dedi.
© AAKadın şoförlerin çoğalmasını olumlu bir gelişme şeklinde nitelendiren Baştaş, “Çok memnun oluyoruz. Çok sevindik. Bu hakkı tanıdıkları için de çok teşekkür ederim. Çok iyi karşılanıyoruz” diye konuştu. Sürekli toplu ulaşım kullandığını ve kadın şoförlerin daha dikkatli olduğunu belirten Rıza Kırmanci de, “Çok memnunuz. Çok da güzel araç kullanıyorlar ve bu işte iyiler” dedi.
Anket: Kadın şoförler güvende hissettiriyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kadın şoförlerin çoğalmasını olumlu bir gelişme şeklinde nitelendiren Baştaş, “Çok memnun oluyoruz. Çok sevindik. Bu hakkı tanıdıkları için de çok teşekkür ederim. Çok iyi karşılanıyoruz” diye konuştu. Sürekli toplu ulaşım kullandığını ve kadın şoförlerin daha dikkatli olduğunu belirten Rıza Kırmanci de, “Çok memnunuz. Çok da güzel araç kullanıyorlar ve bu işte iyiler” dedi.
© AAKadriye Zararsız ise, “Güler yüzlü kadın şoförleri görmek bizi daha mutlu ediyor. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Kibarlar, hoş görülüler, anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Çok memnunuz. Daha da fazla olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Kadın şoförlerin hizmet vermesinden dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Taner Çeliktuğ, “Gayet sakin, güzel, huzurlu bir yolculuk yapıyoruz” sözlerine yer verdi.
Anket: Kadın şoförler güvende hissettiriyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kadriye Zararsız ise, “Güler yüzlü kadın şoförleri görmek bizi daha mutlu ediyor. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Kibarlar, hoş görülüler, anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Çok memnunuz. Daha da fazla olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Kadın şoförlerin hizmet vermesinden dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Taner Çeliktuğ, “Gayet sakin, güzel, huzurlu bir yolculuk yapıyoruz” sözlerine yer verdi.
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