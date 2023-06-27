Anket: Kadın şoförler güvende hissettiriyor

© İHA Görevde 5. yılını doldurmaya hazırlandığını ve bu durumdan duyduğu mutluluğu aktaran ESHOT şoförü Nihal Arslan, “Tunç Başkanımızın sayesinde böyle bir projeyle bugünlere geldik. İşimiz çok güzel, severek yapıyoruz. Yolcularımız çok memnun. Güne pozitif başlıyorum pozitif de bitiyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Yolcularımızın tepkileri çok güzel. Güler yüzle günaydın dediğimizde yolcularımız da güne pozitif başlıyor. Yüzlerinde hafif bir tebessüm oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onlar da çok mutlu oluyor ve alışıyorlar, bizden önce ‘Günaydın, iyi akşamlar, kolay gelsin’ demeye başlıyorlar. Onlar da mutlular inanıyorum. Yaptığımız iş kolay bir iş değil ama severek yaptığımızdan bize çok kolay geliyor. Kadın şoförlerimizin daha da çoğalmasını istiyoruz. Bu işi yapmak isteyen kadınlar gelsinler müracaat etsinler, bizlerin arasına girsinler, onların da çok mutlu olacaklarına inanıyorum” dedi.