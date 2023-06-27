https://sputniknews.com.tr/20230627/andrea-pirlo-sampdoriayi-calistiracak-1072938351.html
Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak
Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Sampdoria, teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo'yu getirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T23:19+0300
2023-06-27T23:19+0300
2023-06-27T23:19+0300
spor
andrea pirlo
sampdoria futbol takımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061918376_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3591e7b6be60f07f250c0f0f4af56ca5.jpg
2022-2023 sezonunda mücadele ettiği Birinci Futbol Ligi Serie A'da tutunamayarak Serie B'ye düşen Sampdoria, yeni sezon öncesi yeni teknik direktörünü buldu.Sampdoria kulübü yaptığı yazılı açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Andrea Pirlo'nun getirildiği ve 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.Pirlo, son olarak geçen sezon Türkiye'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.Andrea Pirlo, Türkiye'ye gelmeden önce futbolculuk döneminde formasını giydiği Juventus'un teknik direktörlüğünü yapmış ve bu sürede 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061918376_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_f4da4979788ca9bf66446b15105de6f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
andrea pirlo, sampdoria futbol takımı
andrea pirlo, sampdoria futbol takımı
Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak
Abone ol
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Sampdoria, teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo'yu getirdi.
2022-2023 sezonunda mücadele ettiği Birinci Futbol Ligi Serie A'da tutunamayarak Serie B'ye düşen Sampdoria, yeni sezon öncesi yeni teknik direktörünü buldu.
Sampdoria kulübü yaptığı yazılı açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Andrea Pirlo'nun getirildiği ve 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
Pirlo, son olarak geçen sezon Türkiye'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.
Andrea Pirlo, Türkiye'ye gelmeden önce futbolculuk döneminde formasını giydiği Juventus'un teknik direktörlüğünü yapmış ve bu sürede 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.