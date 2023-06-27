https://sputniknews.com.tr/20230627/andrea-pirlo-sampdoriayi-calistiracak-1072938351.html

Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak

Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Sampdoria, teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo'yu getirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T23:19+0300

2023-06-27T23:19+0300

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spor

andrea pirlo

sampdoria futbol takımı

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2022-2023 sezonunda mücadele ettiği Birinci Futbol Ligi Serie A'da tutunamayarak Serie B'ye düşen Sampdoria, yeni sezon öncesi yeni teknik direktörünü buldu.Sampdoria kulübü yaptığı yazılı açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Andrea Pirlo'nun getirildiği ve 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.Pirlo, son olarak geçen sezon Türkiye'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.Andrea Pirlo, Türkiye'ye gelmeden önce futbolculuk döneminde formasını giydiği Juventus'un teknik direktörlüğünü yapmış ve bu sürede 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

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andrea pirlo, sampdoria futbol takımı