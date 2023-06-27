https://sputniknews.com.tr/20230627/anadolu-otoyolu-tatilcilerden-geriye-kalan-copler-temizlendi-1072934443.html

Anadolu Otoyolu tatilcilerden geriye kalan çöpler temizlendi

Anadolu Otoyolu tatilcilerden geriye kalan çöpler temizlendi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerden geriye kalan çöpler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tatil

anadolu otoyolu

çöp

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cuma günü mesai bitiminden pazar günü akşam saatlerine kadar süren trafik yoğunluğu nedeniyle mola veren tatilcilerin yol açtığı kirlilik temizleniyor.Ulaşımın normale dönmesinin ardından Bakan Uraloğlu'nun talimatı üzerine çalışma başlatan karayolları ekipleri, yol kenarındaki yeşil alanlar, emniyet şeritleri ve dinlenme tesislerinin çevresindeki çöpleri topladı.Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de karayollarının çalışma sahası dışında kalan alanlarda temizlik yaptı.

türkiye

anadolu otoyolu

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tatil, anadolu otoyolu, çöp