https://sputniknews.com.tr/20230627/anadolu-otoyolu-tatilcilerden-geriye-kalan-copler-temizlendi-1072934443.html
Anadolu Otoyolu tatilcilerden geriye kalan çöpler temizlendi
Anadolu Otoyolu tatilcilerden geriye kalan çöpler temizlendi
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerden geriye kalan çöpler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T20:35+0300
2023-06-27T20:35+0300
2023-06-27T20:37+0300
türkiye
tatil
anadolu otoyolu
çöp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072934286_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_fed6f7f4f79cf9899516e7cb8baeee37.jpg
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cuma günü mesai bitiminden pazar günü akşam saatlerine kadar süren trafik yoğunluğu nedeniyle mola veren tatilcilerin yol açtığı kirlilik temizleniyor.Ulaşımın normale dönmesinin ardından Bakan Uraloğlu'nun talimatı üzerine çalışma başlatan karayolları ekipleri, yol kenarındaki yeşil alanlar, emniyet şeritleri ve dinlenme tesislerinin çevresindeki çöpleri topladı.Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de karayollarının çalışma sahası dışında kalan alanlarda temizlik yaptı.
türkiye
anadolu otoyolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072934286_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_6b1a86ccd6c3c0d7bde4121797bfa41d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tatil, anadolu otoyolu, çöp
tatil, anadolu otoyolu, çöp
Anadolu Otoyolu tatilcilerden geriye kalan çöpler temizlendi
20:35 27.06.2023 (güncellendi: 20:37 27.06.2023) Abone ol
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerden geriye kalan çöpler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla toplandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cuma günü mesai bitiminden pazar günü akşam saatlerine kadar süren trafik yoğunluğu nedeniyle mola veren tatilcilerin yol açtığı kirlilik temizleniyor.
Ulaşımın normale dönmesinin ardından Bakan Uraloğlu'nun talimatı üzerine çalışma başlatan karayolları ekipleri, yol kenarındaki yeşil alanlar, emniyet şeritleri ve dinlenme tesislerinin çevresindeki çöpleri topladı.
Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de karayollarının çalışma sahası dışında kalan alanlarda temizlik yaptı.