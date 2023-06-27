https://sputniknews.com.tr/20230627/altug-celikbilek-wimbledon-elemelerinde-2-tura-cikti-1072900157.html

Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı

Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde 2. tura yükseldi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

altuğ çelikbilek

tenis

wimbledon tenis turnuvası

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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Altuğ Çelikbilek, elemelerin ilk turunda Çekya'dan Dalibor Svrcina ile karşılaştı.Müsabakayı 6-0, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli tenisçi, elemelerde 2. tura çıktı.Öte yandan Cem İlkel ise ilk maçında Kanada'dan Gabriel Diallo'ya 3-6, 6-4 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.

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altuğ çelikbilek, tenis, wimbledon tenis turnuvası