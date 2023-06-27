https://sputniknews.com.tr/20230627/altug-celikbilek-wimbledon-elemelerinde-2-tura-cikti-1072900157.html
Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı
Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde 2. tura yükseldi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T00:43+0300
2023-06-27T00:43+0300
2023-06-27T00:43+0300
spor
altuğ çelikbilek
tenis
wimbledon tenis turnuvası
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Altuğ Çelikbilek, elemelerin ilk turunda Çekya'dan Dalibor Svrcina ile karşılaştı.Müsabakayı 6-0, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli tenisçi, elemelerde 2. tura çıktı.Öte yandan Cem İlkel ise ilk maçında Kanada'dan Gabriel Diallo'ya 3-6, 6-4 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.
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altuğ çelikbilek, tenis, wimbledon tenis turnuvası
altuğ çelikbilek, tenis, wimbledon tenis turnuvası
Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde 2. tura çıktı
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde 2. tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Altuğ Çelikbilek, elemelerin ilk turunda Çekya'dan Dalibor Svrcina ile karşılaştı.
Müsabakayı 6-0, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli tenisçi, elemelerde 2. tura çıktı.
Öte yandan Cem İlkel ise ilk maçında Kanada'dan Gabriel Diallo'ya 3-6, 6-4 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.