https://sputniknews.com.tr/20230627/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-hamza-dagdan-reutersa-tepki-pabuc-birakmayacagiz-1072917655.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Reuters'a tepki: 'Pabuç bırakmayacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Reuters'a tepki: 'Pabuç bırakmayacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik haberine tepki göstererek... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T13:44+0300

2023-06-27T13:44+0300

2023-06-27T13:44+0300

politika

hamza dağ

reuters

tepki

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:"Habercilik, çıkar odaklı hesap ve ajandalarla toplumları aldatarak siyaseti dizayn etme çabası değildir, olmamalıdır. Reuters Haber Ajansı tarafından, tamamen asılsız iddialara dayanarak ve herhangi bir kanıtla desteklenmeksizin ortaya atılan sözde dosya haber ile hem Sn. Bilal Erdoğan’ın şahsına, hem de onun üzerinden Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize zarar verme girişimini en açık şekliyle kınıyoruz. Türkiye’nin güçlü demokrasi kültürünün sandığa yansıyan çıktılarını; Büyük Türkiye Zaferi’ni hazmedemeyen bazı lobilerin, örgütlerin ve basın-yayın organlarının çamur at izi kalsın siyasetine, her zaman olduğu gibi bugün de pabuç bırakmayacağız."

https://sputniknews.com.tr/20230627/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-reutersa-tepki-siciline-kara-bir-leke-olarak-kazinmistir-1072909607.html

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hamza dağ, reuters, tepki