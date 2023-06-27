https://sputniknews.com.tr/20230627/ahmat-savascilari-ukraynali-sabotaj-ve-kesif-grubunun-belgorod-bolgesine-sizmasini-engelledi-1072930335.html

'Ahmat’ savaşçıları Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engelledi

'Ahmat’ savaşçıları Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engelledi

Çeçenistan lideri Kadirov, ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarının Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engellediğini duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T18:10+0300

2023-06-27T18:10+0300

2023-06-27T18:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

çeçenistan

rusya savunma bakanlığı

belgorod

ramzan kadirov

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarının Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engellediğini yazdı.Kadirov, “Bir gün önce gerekli tüm keşif bilgilerini toplayan savaşçılarımız, sorumluluk alanlarındaki düşman grubunu topçu ateşi ile başarıyla bastırdı, önleyici hareketlerle Ukrayna sabotaj ve keşif grubunun mevzilerimize sızma girişimini engelledi ve düşmanı yok etti” ifadelerini kullandı.Çeçenistan İçişleri Bakanlığı bölge yöneticileri Rustam Aguyev ve Gayrbek Delimhanov’un ‘düşmana karşı koyma konularını titizlikle çalıştığına dikkat çeken Kadırov, bu sayede ‘Ahmat’ savaşçılarının Şetinovka ve Bogun Gorodok yönlerindeki muharebe görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeyi başardıklarını ifade etti.Kadırov haziran ortalarında Batı-Ahmat Taburu savaşçılarının Belgorod bölgesindeki Rusya sınırını korumaya başladığını açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllüler emri çerçevesinde Ahmat birliği ile sözleşme imzalamıştıRusya Savunma Bakanlığı, 14 Haziran tarihinde Bakan Şoygu’nun gönüllü kuruluşların hizmet faaliyetlerini düzenleme prosedürünün belirlenmesine ilişkin emrinin uygulanması çerçevesinde Ahmat gönüllü birliği ile sözleşme imzalamıştı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun imzaladığı emre göre tüm gönüllü birlikler, 1 Temmuz’a kadar Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak, böylelikle gönüllü birliklerin Birleşik Ordu Grubunun bir parçası olarak daha etkili kullanılması mümkün olacak.

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ukrayna krizi, çeçenistan, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ramzan kadirov