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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230627/ahmat-savascilari-ukraynali-sabotaj-ve-kesif-grubunun-belgorod-bolgesine-sizmasini-engelledi-1072930335.html
'Ahmat’ savaşçıları Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engelledi
'Ahmat’ savaşçıları Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engelledi
Çeçenistan lideri Kadirov, ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarının Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engellediğini duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T18:10+0300
2023-06-27T18:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
çeçenistan
rusya savunma bakanlığı
belgorod
ramzan kadirov
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarının Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engellediğini yazdı.Kadirov, “Bir gün önce gerekli tüm keşif bilgilerini toplayan savaşçılarımız, sorumluluk alanlarındaki düşman grubunu topçu ateşi ile başarıyla bastırdı, önleyici hareketlerle Ukrayna sabotaj ve keşif grubunun mevzilerimize sızma girişimini engelledi ve düşmanı yok etti” ifadelerini kullandı.Çeçenistan İçişleri Bakanlığı bölge yöneticileri Rustam Aguyev ve Gayrbek Delimhanov’un ‘düşmana karşı koyma konularını titizlikle çalıştığına dikkat çeken Kadırov, bu sayede ‘Ahmat’ savaşçılarının Şetinovka ve Bogun Gorodok yönlerindeki muharebe görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeyi başardıklarını ifade etti.Kadırov haziran ortalarında Batı-Ahmat Taburu savaşçılarının Belgorod bölgesindeki Rusya sınırını korumaya başladığını açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllüler emri çerçevesinde Ahmat birliği ile sözleşme imzalamıştıRusya Savunma Bakanlığı, 14 Haziran tarihinde Bakan Şoygu’nun gönüllü kuruluşların hizmet faaliyetlerini düzenleme prosedürünün belirlenmesine ilişkin emrinin uygulanması çerçevesinde Ahmat gönüllü birliği ile sözleşme imzalamıştı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun imzaladığı emre göre tüm gönüllü birlikler, 1 Temmuz’a kadar Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak, böylelikle gönüllü birliklerin Birleşik Ordu Grubunun bir parçası olarak daha etkili kullanılması mümkün olacak.
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ukrayna krizi, çeçenistan, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ramzan kadirov
ukrayna krizi, çeçenistan, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ramzan kadirov

'Ahmat’ savaşçıları Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engelledi

18:10 27.06.2023 (güncellendi: 18:14 27.06.2023)
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Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
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Çeçenistan lideri Kadirov, ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarının Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engellediğini duyurdu.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarının Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine sızmasını engellediğini yazdı.
Kadirov, “Bir gün önce gerekli tüm keşif bilgilerini toplayan savaşçılarımız, sorumluluk alanlarındaki düşman grubunu topçu ateşi ile başarıyla bastırdı, önleyici hareketlerle Ukrayna sabotaj ve keşif grubunun mevzilerimize sızma girişimini engelledi ve düşmanı yok etti” ifadelerini kullandı.
Çeçenistan İçişleri Bakanlığı bölge yöneticileri Rustam Aguyev ve Gayrbek Delimhanov’un ‘düşmana karşı koyma konularını titizlikle çalıştığına dikkat çeken Kadırov, bu sayede ‘Ahmat’ savaşçılarının Şetinovka ve Bogun Gorodok yönlerindeki muharebe görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeyi başardıklarını ifade etti.
Kadırov haziran ortalarında Batı-Ahmat Taburu savaşçılarının Belgorod bölgesindeki Rusya sınırını korumaya başladığını açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllüler emri çerçevesinde Ahmat birliği ile sözleşme imzalamıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, 14 Haziran tarihinde Bakan Şoygu’nun gönüllü kuruluşların hizmet faaliyetlerini düzenleme prosedürünün belirlenmesine ilişkin emrinin uygulanması çerçevesinde Ahmat gönüllü birliği ile sözleşme imzalamıştı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun imzaladığı emre göre tüm gönüllü birlikler, 1 Temmuz’a kadar Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak, böylelikle gönüllü birliklerin Birleşik Ordu Grubunun bir parçası olarak daha etkili kullanılması mümkün olacak.
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