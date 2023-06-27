Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi

© İHABinlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye çalışılıyor.
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© İHA
Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye çalışılıyor.
© İHAEnkazlar bir taraftan temizlenirken, diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
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© İHA
Enkazlar bir taraftan temizlenirken, diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
© İHAYıkılan ve enkazı temizlenen binaların yerlerinde şimdi bitkiler yetişiyor. Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde bulunan enkazda filizlenen kabak ürün verirken, Gölbaşı Caddesi üzerindeki enkazda ise onlarca ayçiçeği açtı.
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© İHA
Yıkılan ve enkazı temizlenen binaların yerlerinde şimdi bitkiler yetişiyor. Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde bulunan enkazda filizlenen kabak ürün verirken, Gölbaşı Caddesi üzerindeki enkazda ise onlarca ayçiçeği açtı.
© İHAEnkazlarda mısırdan güle, incir fidanından üzüm fidanına kadar birçok ürün yetişti. Enkazlarda birbirinden farklı bitkiler boy göstermeye başladı.
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© İHA
Enkazlarda mısırdan güle, incir fidanından üzüm fidanına kadar birçok ürün yetişti. Enkazlarda birbirinden farklı bitkiler boy göstermeye başladı.
© İHAVatandaşlar, depremde Adıyaman’ın büyük kayıplar yaşadığını, ancak bu enkazlarda çıkan bitkilerin insanlara umudu gösterdiğini ifade etti.
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© İHA
Vatandaşlar, depremde Adıyaman’ın büyük kayıplar yaşadığını, ancak bu enkazlarda çıkan bitkilerin insanlara umudu gösterdiğini ifade etti.