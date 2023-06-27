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Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi
6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Adıyaman’da enkazlarda kabaktan ayçiçeğine, gülden incire kadar bitkiler yetişti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, enkaz, bitki, adıyaman, фото
fotoğraf, enkaz, bitki, adıyaman, фото

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi

11:48 27.06.2023
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6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Adıyaman’da enkazlarda kabaktan ayçiçeğine, gülden incire kadar bitkiler yetişti.
© İHABinlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye çalışılıyor.
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye çalışılıyor.
© İHAEnkazlar bir taraftan temizlenirken, diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Enkazlar bir taraftan temizlenirken, diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
© İHAYıkılan ve enkazı temizlenen binaların yerlerinde şimdi bitkiler yetişiyor. Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde bulunan enkazda filizlenen kabak ürün verirken, Gölbaşı Caddesi üzerindeki enkazda ise onlarca ayçiçeği açtı.
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yıkılan ve enkazı temizlenen binaların yerlerinde şimdi bitkiler yetişiyor. Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde bulunan enkazda filizlenen kabak ürün verirken, Gölbaşı Caddesi üzerindeki enkazda ise onlarca ayçiçeği açtı.
© İHAEnkazlarda mısırdan güle, incir fidanından üzüm fidanına kadar birçok ürün yetişti. Enkazlarda birbirinden farklı bitkiler boy göstermeye başladı.
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Enkazlarda mısırdan güle, incir fidanından üzüm fidanına kadar birçok ürün yetişti. Enkazlarda birbirinden farklı bitkiler boy göstermeye başladı.
© İHAVatandaşlar, depremde Adıyaman’ın büyük kayıplar yaşadığını, ancak bu enkazlarda çıkan bitkilerin insanlara umudu gösterdiğini ifade etti.
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında bitkiler yeşerdi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Vatandaşlar, depremde Adıyaman’ın büyük kayıplar yaşadığını, ancak bu enkazlarda çıkan bitkilerin insanlara umudu gösterdiğini ifade etti.
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