https://sputniknews.com.tr/20230627/adanada-38-buyuklugunde-deprem-1072903093.html
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T06:15+0300
2023-06-27T06:15+0300
2023-06-27T06:15+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
adana
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan deprem, saat 05.48'de yaşandı.Depremin derinliği 7.51 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230626/hakkaride-hissedilen-depremin-ardindan-naci-gorurden-uyari-ilk-deprem-veya-onlardan-biri-1072865987.html
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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan deprem, saat 05.48'de yaşandı.
Depremin derinliği 7.51 kilometre olarak ölçüldü.