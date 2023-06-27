https://sputniknews.com.tr/20230627/adanada-38-buyuklugunde-deprem-1072903093.html

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

adana

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan deprem, saat 05.48'de yaşandı.Depremin derinliği 7.51 kilometre olarak ölçüldü.

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türkiye

adana

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