https://sputniknews.com.tr/20230627/abdde-unlu-milyarder-epsteinin-hapishanedeki-olumunden-calisanlar-sorumlu-tutuldu-1072936098.html

ABD'de milyarder Epstein'in hapishanedeki ölümünden çalışanlar sorumlu tutuldu

ABD'de milyarder Epstein'in hapishanedeki ölümünden çalışanlar sorumlu tutuldu

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'ın hapishanede ölü bulunmasından... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T21:53+0300

2023-06-27T21:53+0300

2023-06-27T22:14+0300

jeffrey epstein

dünya

abd

hapishane

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ABD Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan raporda, Epstein’ın ölümünde ihmal, suistimal ve doğrudan iş performansı başarısızlıklarının birleşiminin rol oynadığı belirtildi.128 Sayfalık raporda, Epstein’in, yüksek profiline ve olaydan iki hafta önceki intihar girişimine rağmen güvenlik kameraları ve gardiyanlar tarafından gerektiği gibi düzenli kontrol edilmediği ifade edildi.Raporda, hapishane yönetiminden ve çalışanlarından 13 kişinin başarısızlığı tespit edilerek, 4 çalışan hakkında dava açılması tavsiyesinde bulunuldu.En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde, 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.Epstein'ın ölümünden sonra ihmal suçlamasıyla gardiyanlar Tova Noel ve Michael Thomas hakkında dava açılmış, iki gardiyan hapishanede yarım saatte bir zorunlu olan devriyelerini yapmadıkları halde nöbet listesine imza atmakla suçlanmıştı.Epstein'ın ölümünün ardından kayıtları değiştirdiklerini itiraf etmeleri karşılığında kendilerine yönelik suçlamaları düşürülen iki gardiyana, 100 saat kamu hizmeti cezası verilmişti.

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jeffrey epstein, abd, hapishane