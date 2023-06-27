https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-guvenlik-servisleri-rusyanin-bm-temsilciliginde-calisan-rus-diplomatlari-ise-almaya-calisiyor-1072906505.html

'ABD güvenlik servisleri, BM'de çalışan Rus diplomatları işe almaya çalışıyor'

'ABD güvenlik servisleri, BM'de çalışan Rus diplomatları işe almaya çalışıyor'

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Zabolotskaya, ABD'nin Rusya'nın BM'de çalışan Rus diplomatları işe almaya çalıştığını söyledi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T09:59+0300

2023-06-27T09:59+0300

2023-06-27T10:01+0300

dünya

rusya

birleşmiş milletler (bm)

mariya zabolotskaya

abd

cia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0a/1052588315_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ccfa347b73261215d747b38f6a2d393e.jpg

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, ABD güvenlik servislerinin Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde çalışan Rus diplomatları işe almaya çalıştığını söyledi."ABD'nin, Daimi Misyonumuza ve çalışanlarına, BM ile etkileşimimizin etkinliğini azaltmayı ve psikolojik baskı kurmayı amaçlayan bir dizi adımı kasıtlı olarak atmaya devam ediyor" diyen Zabolotskaya, güvenlik servislerinin 'giderek daha müdahaleci bir şekilde' Rus diplomatlar üzerinde baskı kurmaya çalıştığını açıkladı.Zabolotskaya ayrıca, YouTube gibi internet sitelerinin de ABD güvenlik servisleriyle işbirliği çağrıları için kullanıldığını söyledi.Daha önce de, CIA, yayınladığı bir reklam filminde Rusları 'kendileri için çalışmaya' çağırmıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov da, ABD istihbaratının söz konusu girişimlerinin takip edildiğini söylemişti.

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, birleşmiş milletler (bm), mariya zabolotskaya, abd, cia