https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-guvenlik-servisleri-rusyanin-bm-temsilciliginde-calisan-rus-diplomatlari-ise-almaya-calisiyor-1072906505.html
'ABD güvenlik servisleri, BM'de çalışan Rus diplomatları işe almaya çalışıyor'
'ABD güvenlik servisleri, BM'de çalışan Rus diplomatları işe almaya çalışıyor'
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Zabolotskaya, ABD'nin Rusya'nın BM'de çalışan Rus diplomatları işe almaya çalıştığını söyledi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T09:59+0300
2023-06-27T09:59+0300
2023-06-27T10:01+0300
dünya
rusya
birleşmiş milletler (bm)
mariya zabolotskaya
abd
cia
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, ABD güvenlik servislerinin Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde çalışan Rus diplomatları işe almaya çalıştığını söyledi."ABD'nin, Daimi Misyonumuza ve çalışanlarına, BM ile etkileşimimizin etkinliğini azaltmayı ve psikolojik baskı kurmayı amaçlayan bir dizi adımı kasıtlı olarak atmaya devam ediyor" diyen Zabolotskaya, güvenlik servislerinin 'giderek daha müdahaleci bir şekilde' Rus diplomatlar üzerinde baskı kurmaya çalıştığını açıkladı.Zabolotskaya ayrıca, YouTube gibi internet sitelerinin de ABD güvenlik servisleriyle işbirliği çağrıları için kullanıldığını söyledi.Daha önce de, CIA, yayınladığı bir reklam filminde Rusları 'kendileri için çalışmaya' çağırmıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov da, ABD istihbaratının söz konusu girişimlerinin takip edildiğini söylemişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, birleşmiş milletler (bm), mariya zabolotskaya, abd, cia
rusya, birleşmiş milletler (bm), mariya zabolotskaya, abd, cia
'ABD güvenlik servisleri, BM'de çalışan Rus diplomatları işe almaya çalışıyor'
09:59 27.06.2023 (güncellendi: 10:01 27.06.2023) Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Zabolotskaya, ABD'nin Rusya'nın BM'de çalışan Rus diplomatları işe almaya çalıştığını söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, ABD güvenlik servislerinin Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde çalışan Rus diplomatları işe almaya çalıştığını söyledi.
"ABD'nin, Daimi Misyonumuza ve çalışanlarına, BM ile etkileşimimizin etkinliğini azaltmayı ve psikolojik baskı kurmayı amaçlayan bir dizi adımı kasıtlı olarak atmaya devam ediyor" diyen Zabolotskaya, güvenlik servislerinin 'giderek daha müdahaleci bir şekilde' Rus diplomatlar üzerinde baskı kurmaya çalıştığını açıkladı.
Zabolotskaya ayrıca, YouTube gibi internet sitelerinin de ABD güvenlik servisleriyle işbirliği çağrıları için kullanıldığını söyledi.
Daha önce de, CIA, yayınladığı bir reklam filminde Rusları 'kendileri için çalışmaya' çağırmıştı.
Kremlin Sözcüsü Peskov da, ABD istihbaratının söz konusu girişimlerinin takip edildiğini söylemişti.