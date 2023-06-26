https://sputniknews.com.tr/20230626/yunanistanda-yeniden-basbakan-secilen-micotakis-yemin-etti-1072884305.html
Yunanistan'da yeniden başbakan seçilen Miçotakis yemin etti
Yunanistan'da yeniden başbakan seçilen Miçotakis yemin etti
Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T16:46+0300
2023-06-26T16:46+0300
2023-06-26T16:49+0300
dünya
avrupa
kiryakos miçotakis
yemin
seçim
tören
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Kiryakos Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar başbakan oldu.Cumhurbaşkanlığında yapılan yemin törenine, Miçotakis'in eşi, çocukları ve aralarında eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de bulunduğu kardeşleri katıldı.Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı.Yeni kabinenin ise saat 17.00'de açıklanması öngörülüyor.Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/erdogan-ve-micotakisin-secim-zaferinin-ardindan-ankara--atina-arasindaki-ilimli-hava-devam-eder-mi-1072879066.html
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avrupa, kiryakos miçotakis, yemin, seçim, tören
avrupa, kiryakos miçotakis, yemin, seçim, tören
Yunanistan'da yeniden başbakan seçilen Miçotakis yemin etti
16:46 26.06.2023 (güncellendi: 16:49 26.06.2023) Abone ol
Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Kiryakos Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar başbakan oldu.
Cumhurbaşkanlığında yapılan yemin törenine, Miçotakis'in eşi, çocukları ve aralarında eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de bulunduğu kardeşleri katıldı.
Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı.
Yeni kabinenin ise saat 17.00'de açıklanması öngörülüyor.
Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı.