https://sputniknews.com.tr/20230626/yunanistanda-yeniden-basbakan-secilen-micotakis-yemin-etti-1072884305.html

Yunanistan'da yeniden başbakan seçilen Miçotakis yemin etti

Yunanistan'da yeniden başbakan seçilen Miçotakis yemin etti

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T16:46+0300

2023-06-26T16:46+0300

2023-06-26T16:49+0300

dünya

avrupa

kiryakos miçotakis

yemin

seçim

tören

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​​​​​​​Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Kiryakos Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar başbakan oldu.Cumhurbaşkanlığında yapılan yemin törenine, Miçotakis'in eşi, çocukları ve aralarında eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de bulunduğu kardeşleri katıldı.Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı.Yeni kabinenin ise saat 17.00'de açıklanması öngörülüyor.Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230626/erdogan-ve-micotakisin-secim-zaferinin-ardindan-ankara--atina-arasindaki-ilimli-hava-devam-eder-mi-1072879066.html

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