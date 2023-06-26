https://sputniknews.com.tr/20230626/yeni-atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1072857986.html
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Erol Ayyıldız, Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T00:16+0300
2023-06-26T00:16+0300
2023-06-26T00:25+0300
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resmî gazete, hatay, hatay valiliği, gaziantep valiliği, adıyaman valiliği
resmî gazete, hatay, hatay valiliği, gaziantep valiliği, adıyaman valiliği
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
00:16 26.06.2023 (güncellendi: 00:25 26.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Erol Ayyıldız, Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı.