https://sputniknews.com.tr/20230626/yaltada-iki-kisi-ukrayna-guvenlik-servisi-ile-isbirligi-yaptiklari-suphesiyle-gozaltina-alindi-1072885959.html
Yalta'da iki kişi, Ukrayna Güvenlik Servisi ile işbirliği yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı
Yalta'da iki kişi, Ukrayna Güvenlik Servisi ile işbirliği yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), iki Yalta sakininin Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile işbirliği yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T16:51+0300
2023-06-26T16:51+0300
2023-06-26T16:51+0300
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rusya
ukrayna
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
operasyon
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre iki Yalta sakini, bir SBU mensubu ile işbirliğine giderek, bu kişiye Kırım'daki durum hakkında bilgi aktardı, ayrıca Rus ordusuna ait tesisleri çekmeyi teklif etti ve sabotaj için hazır olduklarını ifade etti.Gözaltına alınan kişilerin SBU mensubu ile kendi inisiyatifleriyle işbirliği kurduklarına dikkat çeken FSB, Yalta sakinlerinin Ukrayna istihbarat organlarının temsilcisine Kırım’daki durum hakkında bilgi aktardıklarını, ayrıca ‘Rus Silahlı Kuvvetlerinin tesislerinin fotoğraf ve video çekimlerini yapmayı önerdiklerini’ ve sabotaj yapmaya hazır olduklarını da ifade ettiklerini vurguladı.Gözaltına alınanlar hakkında Rus Ceza Kanunu’nun ‘Gizlilik temelinde yabancı devlet veya kuruluş ile işbirliği yapma’ maddesi uyarınca ceza davası açıldı. Tutuklanan sanıklara sekiz yıla kadar hapis cezası verilebilir.
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rusya, ukrayna, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), operasyon
rusya, ukrayna, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), operasyon
Yalta'da iki kişi, Ukrayna Güvenlik Servisi ile işbirliği yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), iki Yalta sakininin Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile işbirliği yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre iki Yalta sakini, bir SBU mensubu ile işbirliğine giderek, bu kişiye Kırım'daki durum hakkında bilgi aktardı, ayrıca Rus ordusuna ait tesisleri çekmeyi teklif etti ve sabotaj için hazır olduklarını ifade etti.
Gözaltına alınan kişilerin SBU mensubu ile kendi inisiyatifleriyle işbirliği kurduklarına dikkat çeken FSB, Yalta sakinlerinin Ukrayna istihbarat organlarının temsilcisine Kırım’daki durum hakkında bilgi aktardıklarını, ayrıca ‘Rus Silahlı Kuvvetlerinin tesislerinin fotoğraf ve video çekimlerini yapmayı önerdiklerini’ ve sabotaj yapmaya hazır olduklarını da ifade ettiklerini vurguladı.
Gözaltına alınanlar hakkında Rus Ceza Kanunu’nun ‘Gizlilik temelinde yabancı devlet veya kuruluş ile işbirliği yapma’ maddesi uyarınca ceza davası açıldı. Tutuklanan sanıklara sekiz yıla kadar hapis cezası verilebilir.