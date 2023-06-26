https://sputniknews.com.tr/20230626/yalnizca-8-kisi-katildigi-icin-konserini-iptal-eden-yavuz-bingol-telafi-edecegim-1072869486.html
Yalnızca 8 kişi katıldığı için konserini iptal eden Yavuz Bingöl: Telafi edeceğim
Yalnızca 8 kişi katıldığı için konserini iptal eden Yavuz Bingöl: Telafi edeceğim
Şanlıurfa'da konser için sahneye Yavuz Bingöl, kendisini dinlemeye gelenlerin 8 kişi olması nedeniyle konserini iptal etti. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T12:05+0300
2023-06-26T12:05+0300
2023-06-26T12:05+0300
yaşam
yavuz bingöl
konser
şanlıurfa
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Yavuz Bingöl, Şanlırurfa’ya 'Şanlı' unvanının verilişinin 39'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. Konserine 8 kişi katılan Bingöl, karşılaştığı manzara karşısında konserini iptal etti.Konser alanındaki dinleyicilerden özür dileyen Bingöl, şarkı söylemeden sahneden indi.Ünlü türkücü, ardından sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaparak, "Bayram sonrası valiliğin düzenleyeceği etkinlikle telafi edeceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20200923/yavuz-bingol-yandaslik-kotu-bir-sey-degil-1042898771.html
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yavuz bingöl, konser, şanlıurfa
yavuz bingöl, konser, şanlıurfa
Yalnızca 8 kişi katıldığı için konserini iptal eden Yavuz Bingöl: Telafi edeceğim
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Şanlıurfa'da konser için sahneye Yavuz Bingöl, kendisini dinlemeye gelenlerin 8 kişi olması nedeniyle konserini iptal etti.
Yavuz Bingöl, Şanlırurfa’ya 'Şanlı' unvanının verilişinin 39'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı.
Konserine 8 kişi katılan Bingöl, karşılaştığı manzara karşısında konserini iptal etti.
Konser alanındaki dinleyicilerden özür dileyen Bingöl, şarkı söylemeden sahneden indi.
Ünlü türkücü, ardından sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaparak, "Bayram sonrası valiliğin düzenleyeceği etkinlikle telafi edeceğiz" dedi.