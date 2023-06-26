https://sputniknews.com.tr/20230626/yalnizca-8-kisi-katildigi-icin-konserini-iptal-eden-yavuz-bingol-telafi-edecegim-1072869486.html

Yalnızca 8 kişi katıldığı için konserini iptal eden Yavuz Bingöl: Telafi edeceğim

Yalnızca 8 kişi katıldığı için konserini iptal eden Yavuz Bingöl: Telafi edeceğim

Şanlıurfa'da konser için sahneye Yavuz Bingöl, kendisini dinlemeye gelenlerin 8 kişi olması nedeniyle konserini iptal etti. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T12:05+0300

2023-06-26T12:05+0300

2023-06-26T12:05+0300

yaşam

yavuz bingöl

konser

şanlıurfa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103450/63/1034506388_0:0:1125:634_1920x0_80_0_0_51c5eece80a9d36bfd783895c9c6ce64.png

Yavuz Bingöl, Şanlırurfa’ya 'Şanlı' unvanının verilişinin 39'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. Konserine 8 kişi katılan Bingöl, karşılaştığı manzara karşısında konserini iptal etti.Konser alanındaki dinleyicilerden özür dileyen Bingöl, şarkı söylemeden sahneden indi.Ünlü türkücü, ardından sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaparak, "Bayram sonrası valiliğin düzenleyeceği etkinlikle telafi edeceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20200923/yavuz-bingol-yandaslik-kotu-bir-sey-degil-1042898771.html

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yavuz bingöl, konser, şanlıurfa