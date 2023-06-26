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https://sputniknews.com.tr/20230626/tunc-soyer-kilicdaroglu-yerel-secime-kadar-gorevinin-basinda-kalacak-1072860758.html
Tunç Soyer: Kılıçdaroğlu yerel seçime kadar görevinin başında kalacak
Tunç Soyer: Kılıçdaroğlu yerel seçime kadar görevinin başında kalacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçime kadar görevde kalacağını söyledi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T06:38+0300
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İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'deki 'değişim' tartışmasına dair konuştu. Halk TV yayınına katılan Soyer "Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Genel başkanımız bunu kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. 'Liman'dan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum." Soyer, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna da "Fevkalade olması gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Metrolar, kreşler, gençler ile olan iletişimi çok önemli bunlar. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunları söyleyebiliyorum" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230621/tunc-soyerden-degisim-bildirisi-sosyal-demokrat-degerlere-sahip-cikma-vakti-1072713291.html
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tunç soyer, chp, değişim
tunç soyer, chp, değişim

Tunç Soyer: Kılıçdaroğlu yerel seçime kadar görevinin başında kalacak

06:38 26.06.2023
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDENİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçime kadar görevde kalacağını söyledi.
İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'deki 'değişim' tartışmasına dair konuştu.
Halk TV yayınına katılan Soyer "Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Genel başkanımız bunu kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. 'Liman'dan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum."
Soyer, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna da "Fevkalade olması gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Metrolar, kreşler, gençler ile olan iletişimi çok önemli bunlar. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunları söyleyebiliyorum" yanıtını verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
POLİTİKA
Tunç Soyer’den 'değişim' bildirisi: 'Sosyal demokrat değerlere sahip çıkma vakti'
21 Haziran , 18:19
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