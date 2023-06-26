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https://sputniknews.com.tr/20230626/tff-kuluplerin-harcama-limitlerini-acikladi-1072864016.html
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin 2023/2024 sezonu harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limite sahip takımlar Galatasaray, Fenerbahçe... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
galatasaray
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TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.2023/2024 sezonu için belirlenen limitlerde yüzde 30 sapma dahil en çok limite sahip olan takım 1 milyar 926 milyon lirayla Galatarasay oldu.Galatasaray'ı 1 milyar 920 milyon lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 290 milyon lirayla Trabzonspor izledi.En az limite sahip olan takım 255,4milyon lirayla lige yeni yükselen Pendikspor oldu.TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şöyle:
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türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, galatasaray, trabzonspor, limit
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, galatasaray, trabzonspor, limit

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

10:03 26.06.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin 2023/2024 sezonu harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limite sahip takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.
TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.

2023/2024 sezonu için belirlenen limitlerde yüzde 30 sapma dahil en çok limite sahip olan takım 1 milyar 926 milyon lirayla Galatarasay oldu.

Galatasaray'ı 1 milyar 920 milyon lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 290 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

En az limite sahip olan takım 255,4milyon lirayla lige yeni yükselen Pendikspor oldu.
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şöyle:
© Fotoğraf : TFFTFF harcama limitleri
TFF harcama limitleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
TFF harcama limitleri
© Fotoğraf : TFF
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