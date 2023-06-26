TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.



2023/2024 sezonu için belirlenen limitlerde yüzde 30 sapma dahil en çok limite sahip olan takım 1 milyar 926 milyon lirayla Galatarasay oldu.



Galatasaray'ı 1 milyar 920 milyon lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 290 milyon lirayla Trabzonspor izledi.



En az limite sahip olan takım 255,4milyon lirayla lige yeni yükselen Pendikspor oldu.