https://sputniknews.com.tr/20230626/tff-kuluplerin-harcama-limitlerini-acikladi-1072864016.html
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin 2023/2024 sezonu harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limite sahip takımlar Galatasaray, Fenerbahçe... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T10:03+0300
2023-06-26T10:03+0300
2023-06-26T10:03+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
galatasaray
trabzonspor
limit
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TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.2023/2024 sezonu için belirlenen limitlerde yüzde 30 sapma dahil en çok limite sahip olan takım 1 milyar 926 milyon lirayla Galatarasay oldu.Galatasaray'ı 1 milyar 920 milyon lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 290 milyon lirayla Trabzonspor izledi.En az limite sahip olan takım 255,4milyon lirayla lige yeni yükselen Pendikspor oldu.TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, galatasaray, trabzonspor, limit
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, galatasaray, trabzonspor, limit
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin 2023/2024 sezonu harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limite sahip takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.
TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.
2023/2024 sezonu için belirlenen limitlerde yüzde 30 sapma dahil en çok limite sahip olan takım 1 milyar 926 milyon lirayla Galatarasay oldu.
Galatasaray'ı 1 milyar 920 milyon lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 290 milyon lirayla Trabzonspor izledi.
En az limite sahip olan takım 255,4milyon lirayla lige yeni yükselen Pendikspor oldu.
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şöyle: