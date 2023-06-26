https://sputniknews.com.tr/20230626/suriye-ordusu-rus-hava-uzay-kuvvetleri-ile-birlikte-onlarca-teroristi-etkisiz-hale-getirdi-1072858603.html
Suriye ordusu, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile birlikte onlarca teröristi etkisiz hale getirdi
Suriye ordusu, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile birlikte onlarca teröristi etkisiz hale getirdi
Suriye Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile gerçekleştirilen ortak hava saldırılarında onlarca teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T02:40+0300
2023-06-26T02:40+0300
2023-06-26T02:41+0300
suriye
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile ortak hava saldırıları sırasında İdlib vilayetinde onlarca teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.“Silahlı terörist grupların son günlerde Hama ve Lazkiye vilayetlerine düzenlediği, bazı sivillerin hayatını kaybettiği ve nüfusun mülküne büyük maddi hasar verildiği saldırılara karşılık olarak yiğit silahlı kuvvetlerimiz, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile işbirliği halinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi” denilen açıklamada, teröristlerin İdlib'deki karargahlarının ve depolarının, ayrıca insansız hava araçları (İHA) fırlatma alanlarının vurulduğu kaydedildi.Açıklamada, “Sonuç olarak silahlar, mühimmat ve insansız hava araçları dahil olmak üzere söz konusu karargahlar imha edildi, onlarca terörist etkisiz hale getirildi, geri kalanları yaralandı” vurgusu yapıldı.Bakanlık, operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilen teröristler arasında sekiz komutanın da bulunduğunu bildirdi.
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suriye
Suriye ordusu, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile birlikte onlarca teröristi etkisiz hale getirdi
02:40 26.06.2023 (güncellendi: 02:41 26.06.2023) Abone ol
Suriye Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile gerçekleştirilen ortak hava saldırılarında onlarca teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile ortak hava saldırıları sırasında İdlib vilayetinde onlarca teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
“Silahlı terörist grupların son günlerde Hama ve Lazkiye vilayetlerine düzenlediği, bazı sivillerin hayatını kaybettiği ve nüfusun mülküne büyük maddi hasar verildiği saldırılara karşılık olarak yiğit silahlı kuvvetlerimiz, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile işbirliği halinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi” denilen açıklamada, teröristlerin İdlib'deki karargahlarının ve depolarının, ayrıca insansız hava araçları (İHA) fırlatma alanlarının vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Sonuç olarak silahlar, mühimmat ve insansız hava araçları dahil olmak üzere söz konusu karargahlar imha edildi, onlarca terörist etkisiz hale getirildi, geri kalanları yaralandı” vurgusu yapıldı.
Bakanlık, operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilen teröristler arasında sekiz komutanın da bulunduğunu bildirdi.