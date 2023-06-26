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https://sputniknews.com.tr/20230626/spil-dagina-tirmanis-yapan-dagci-ipin-kopmasi-sonucu-dustu-1072859343.html
Spil Dağı'na tırmanış yaparken düşen dağcı kurtarıldı
Spil Dağı'na tırmanış yaparken düşen dağcı kurtarıldı
Manisa'nın eteklerine kurulu, 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'na iple tırmanış gerçekleştiren dağcı, ipin kopması ile Yarıkkaya Kanyonu'nda düştü. Durumun... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T04:27+0300
2023-06-26T04:31+0300
türkiye
manisa
dağcı
düşüş
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Manisa'daki Spil Dağı'nın 700 metre yüksekliğindeki Yarıkkaya Kanyonu'nda iple tırmanış gerçekleştirmek isteyen 10 kişilik dağcı grubundan biri ipinin kopması üzerine kayalık zemine düştü. Birlikte tırmanışa geçtiği arkadaşlarının telefonla ekiplere haber vermesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ulaşımın olmadığı bir bölgede düşen dağcı için harekete geçen ekipler dron yardımıyla dağcıların yerini tespit etti.Zorlu bir tırmanışın ardından ekipler dağcıya ulaştı. Hareket edemeyen dağcıyı metrelerce taşıyan ekipler yaralıyı saatler süren bir çalışmanın ardından kurulan istasyonlar aracılığıyla taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan dağcının vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaralı dağcıyla birlikte izinsiz tırmanış yapan diğer 9 dağcı da ekipler tarafından aşağıya indirildi.
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manisa
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manisa, dağcı, düşüş
manisa, dağcı, düşüş

Spil Dağı'na tırmanış yaparken düşen dağcı kurtarıldı

04:27 26.06.2023 (güncellendi: 04:31 26.06.2023)
© AASpil Dağı Milli Parkı'nda kanyondan düşerek yaralanan dağcı
Spil Dağı Milli Parkı'nda kanyondan düşerek yaralanan dağcı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Manisa'nın eteklerine kurulu, 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'na iple tırmanış gerçekleştiren dağcı, ipin kopması ile Yarıkkaya Kanyonu'nda düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaklaşık 11 saat sonra dağcı yaralı olarak kurtarıldı.
Manisa'daki Spil Dağı'nın 700 metre yüksekliğindeki Yarıkkaya Kanyonu'nda iple tırmanış gerçekleştirmek isteyen 10 kişilik dağcı grubundan biri ipinin kopması üzerine kayalık zemine düştü.
Birlikte tırmanışa geçtiği arkadaşlarının telefonla ekiplere haber vermesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ulaşımın olmadığı bir bölgede düşen dağcı için harekete geçen ekipler dron yardımıyla dağcıların yerini tespit etti.
Zorlu bir tırmanışın ardından ekipler dağcıya ulaştı. Hareket edemeyen dağcıyı metrelerce taşıyan ekipler yaralıyı saatler süren bir çalışmanın ardından kurulan istasyonlar aracılığıyla taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan dağcının vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaralı dağcıyla birlikte izinsiz tırmanış yapan diğer 9 dağcı da ekipler tarafından aşağıya indirildi.
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