https://sputniknews.com.tr/20230626/sanliurfada-cocuga-cinsel-istismar-iddiasiyla-bir-kisi-tutuklandi-1072876729.html
Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T14:03+0300
2023-06-26T14:03+0300
2023-06-26T14:03+0300
türkiye
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Kentteki bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.Ç'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.Siverek Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
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cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kentteki bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Siverek Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."