https://sputniknews.com.tr/20230626/sanliurfada-cocuga-cinsel-istismar-iddiasiyla-bir-kisi-tutuklandi-1072876729.html

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T14:03+0300

2023-06-26T14:03+0300

2023-06-26T14:03+0300

türkiye

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Kentteki bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.Ç'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.Siverek Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

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cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar