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Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu ve uçuş sayısında yeni rekora ulaştı
Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu ve uçuş sayısında yeni rekora ulaştı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), dün toplam 729 uçuş yapılırken, 123 bin 40 yolcu seyahatlerini gerçekleştirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T15:56+0300
2023-06-26T15:56+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
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Okulların kapanması ve bayram tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle tüm Türkiye'de gözlemlenen yoğun seyahat trafiği İSG için rekora dönüştü.Dün, İSG'de 729 uçuş yapıldı ve 123 bin 40 yolcu seyahatlerini gerçekleştirdi. Bir günde yaşanan yoğunluk açısından bu sayı İSG için yeni bir rekor oldu.25 Haziran'da günlük yolcu sayısında tarihi bir rekora imza atan İSG, aynı zamanda dış hatlarda 196 gelen (34 bin 210 gelen yolcu) ve 210 giden uçuş (34 bin 450 giden yolcu) olmak üzere 406 uçuş ve 68 bin 660 yolcu sayısıyla dış hatlar rekorunu da kırdı.Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, salgının en çok etkilediği sektörlerin başında havacılığın geldiğini belirterek, "Hayatın normale dönmesi ve ertelenen seyahat planlarının çok daha yüksek bir taleple yeniden başlamasıyla havalimanlarında ekstra bir yoğunluk yaşanıyor. Şehrin Havalimanı Sabiha Gökçen'de de okul ve bayram tatilinin etkisiyle yaz coşkusu yaşanırken, dün uçuş ve yolcu rakamlarında tarihi bir rekora imza attık." ifadelerini kullandı.Albayrak, bayram tatili ve hac dönüşünün birleşiminden dolayı bu rakamların daha da artmasını beklediklerini ifade etti.51 ülkede 154 destinasyonu birbirine bağlayan rotaya sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2023'ün ilk 5 ayında 14 milyon yolcu sayısına ulaştı.Haziran itibarıyla İngiliz hava yolu British Airways ile Londra Heathrow, Yunanistan'da Rodos ve Midilli, Ürdün'de Amman ve Rusya'da Kazan havalimanları olmak üzere 5 yeni yurt dışı rotası eklenen havalimanından 45 havayolu ile 51 ülkeye ulaşım sağlıyor.
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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı

Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu ve uçuş sayısında yeni rekora ulaştı

15:56 26.06.2023
© DHASabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© DHA
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), dün toplam 729 uçuş yapılırken, 123 bin 40 yolcu seyahatlerini gerçekleştirdi.
Okulların kapanması ve bayram tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle tüm Türkiye'de gözlemlenen yoğun seyahat trafiği İSG için rekora dönüştü.
Dün, İSG'de 729 uçuş yapıldı ve 123 bin 40 yolcu seyahatlerini gerçekleştirdi. Bir günde yaşanan yoğunluk açısından bu sayı İSG için yeni bir rekor oldu.
25 Haziran'da günlük yolcu sayısında tarihi bir rekora imza atan İSG, aynı zamanda dış hatlarda 196 gelen (34 bin 210 gelen yolcu) ve 210 giden uçuş (34 bin 450 giden yolcu) olmak üzere 406 uçuş ve 68 bin 660 yolcu sayısıyla dış hatlar rekorunu da kırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, salgının en çok etkilediği sektörlerin başında havacılığın geldiğini belirterek, "Hayatın normale dönmesi ve ertelenen seyahat planlarının çok daha yüksek bir taleple yeniden başlamasıyla havalimanlarında ekstra bir yoğunluk yaşanıyor. Şehrin Havalimanı Sabiha Gökçen'de de okul ve bayram tatilinin etkisiyle yaz coşkusu yaşanırken, dün uçuş ve yolcu rakamlarında tarihi bir rekora imza attık." ifadelerini kullandı.
Albayrak, bayram tatili ve hac dönüşünün birleşiminden dolayı bu rakamların daha da artmasını beklediklerini ifade etti.
51 ülkede 154 destinasyonu birbirine bağlayan rotaya sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2023'ün ilk 5 ayında 14 milyon yolcu sayısına ulaştı.
Haziran itibarıyla İngiliz hava yolu British Airways ile Londra Heathrow, Yunanistan'da Rodos ve Midilli, Ürdün'de Amman ve Rusya'da Kazan havalimanları olmak üzere 5 yeni yurt dışı rotası eklenen havalimanından 45 havayolu ile 51 ülkeye ulaşım sağlıyor.
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