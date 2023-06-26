https://sputniknews.com.tr/20230626/rusyadan-ukrayna-ordusuna-maddi-yardim-gonderen-bir-kisi-fsb-tarafindan-yakalandi-1072873177.html
Rusya'dan Ukrayna ordusuna maddi yardım gönderen bir kişi, FSB tarafından yakalandı
Rusya'dan Ukrayna ordusuna maddi yardım gönderen bir kişi, FSB tarafından yakalandı
Rusya'nın Amur Bölgesi'nde yaşayan bir Rusya vatandaşının Ukrayna ordusuna maddi yardımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T12:52+0300
2023-06-26T12:52+0300
2023-06-26T12:52+0300
ukrayna krizi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
operasyon
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Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Lviv Bölgesi doğumlu olan zanlı, Ukrayna ordusu tarafından kamikaze İHA'lar, robot helikopterler (quadcopter), mühimmat ve askeri teçhizat alınması için 10 kereden fazla para transferi gerçekleştirdi.Ukrayna ordusuna sağlanan maddi yardımın Rusya'nın güvenliğine zarar verme amacı taşıdığını belirten FSB, zanlı hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığını bildirdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), operasyon
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), operasyon
Rusya'dan Ukrayna ordusuna maddi yardım gönderen bir kişi, FSB tarafından yakalandı
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Rusya'nın Amur Bölgesi'nde yaşayan bir Rusya vatandaşının Ukrayna ordusuna maddi yardımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Lviv Bölgesi doğumlu olan zanlı, Ukrayna ordusu tarafından kamikaze İHA'lar, robot helikopterler (quadcopter), mühimmat ve askeri teçhizat alınması için 10 kereden fazla para transferi gerçekleştirdi.
Ukrayna ordusuna sağlanan maddi yardımın Rusya'nın güvenliğine zarar verme amacı taşıdığını belirten FSB, zanlı hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığını bildirdi.