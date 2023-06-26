https://sputniknews.com.tr/20230626/rusyadan-ukrayna-ordusuna-maddi-yardim-gonderen-bir-kisi-fsb-tarafindan-yakalandi-1072873177.html

Rusya'dan Ukrayna ordusuna maddi yardım gönderen bir kişi, FSB tarafından yakalandı

Rusya'dan Ukrayna ordusuna maddi yardım gönderen bir kişi, FSB tarafından yakalandı

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde yaşayan bir Rusya vatandaşının Ukrayna ordusuna maddi yardımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T12:52+0300

2023-06-26T12:52+0300

2023-06-26T12:52+0300

ukrayna krizi

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

operasyon

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Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Lviv Bölgesi doğumlu olan zanlı, Ukrayna ordusu tarafından kamikaze İHA'lar, robot helikopterler (quadcopter), mühimmat ve askeri teçhizat alınması için 10 kereden fazla para transferi gerçekleştirdi.Ukrayna ordusuna sağlanan maddi yardımın Rusya'nın güvenliğine zarar verme amacı taşıdığını belirten FSB, zanlı hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığını bildirdi.

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2023

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Sputnik Türkiye

fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), operasyon