https://sputniknews.com.tr/20230626/rusya-savunma-bakani-soygu-cephe-hattinda-denetimlerde-bulundu-1072863709.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu cephe hattında denetimlerde bulundu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu cephe hattında denetimlerde bulundu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zapad Askeri Grubu'nun cephe komuta karakolunda denetimlerde bulundu. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T10:01+0300
2023-06-26T10:01+0300
2023-06-26T10:01+0300
ukrayna krizi
şoygu
sergey şoygu
rusya savunma bakanlığı
denetim
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Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri operasyon bölgesindeki çalışmalar sırasında, Zapad Kuvvetler Grubu oluşumlarından birinin ileri komuta noktasını kontrol etti. Bakana, mevcut durum, düşmanın eylemleri ve Rus birliklerinin ana taktik yönlerdeki muharebe görevlerinin performansı hakkında bir rapor sunuldu” ifadelerine yer verildi.Zapad grubunun sorumluluk alanındaki askeri teçhizatı ve düşman kuvvetlerini belirleme ve imha etme konusundaki verimliliğini vurgulayan Şoygu'nun, grubu 'düşmanın planlarını önceden ortaya çıkarmak ve temas hattına yaklaşmalarını önlemek için aktif keşifleri sürdürmekle görevlendirdiği' belirtildi.
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şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, denetim
şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, denetim
Rusya Savunma Bakanı Şoygu cephe hattında denetimlerde bulundu
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zapad Askeri Grubu'nun cephe komuta karakolunda denetimlerde bulundu.
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri operasyon bölgesindeki çalışmalar sırasında, Zapad Kuvvetler Grubu oluşumlarından birinin ileri komuta noktasını kontrol etti. Bakana, mevcut durum, düşmanın eylemleri ve Rus birliklerinin ana taktik yönlerdeki muharebe görevlerinin performansı hakkında bir rapor sunuldu” ifadelerine yer verildi.
Zapad grubunun sorumluluk alanındaki askeri teçhizatı ve düşman kuvvetlerini belirleme ve imha etme konusundaki verimliliğini vurgulayan Şoygu'nun, grubu 'düşmanın planlarını önceden ortaya çıkarmak ve temas hattına yaklaşmalarını önlemek için aktif keşifleri sürdürmekle görevlendirdiği' belirtildi.