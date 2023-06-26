https://sputniknews.com.tr/20230626/rusya-savunma-bakani-soygu-cephe-hattinda-denetimlerde-bulundu-1072863709.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu cephe hattında denetimlerde bulundu

Rusya Savunma Bakanı Şoygu cephe hattında denetimlerde bulundu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zapad Askeri Grubu'nun cephe komuta karakolunda denetimlerde bulundu. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T10:01+0300

2023-06-26T10:01+0300

2023-06-26T10:01+0300

ukrayna krizi

şoygu

sergey şoygu

rusya savunma bakanlığı

denetim

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Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri operasyon bölgesindeki çalışmalar sırasında, Zapad Kuvvetler Grubu oluşumlarından birinin ileri komuta noktasını kontrol etti. Bakana, mevcut durum, düşmanın eylemleri ve Rus birliklerinin ana taktik yönlerdeki muharebe görevlerinin performansı hakkında bir rapor sunuldu” ifadelerine yer verildi.Zapad grubunun sorumluluk alanındaki askeri teçhizatı ve düşman kuvvetlerini belirleme ve imha etme konusundaki verimliliğini vurgulayan Şoygu'nun, grubu 'düşmanın planlarını önceden ortaya çıkarmak ve temas hattına yaklaşmalarını önlemek için aktif keşifleri sürdürmekle görevlendirdiği' belirtildi.

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şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, denetim