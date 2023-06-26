Rusya, Libya'daki diplomatik varlığını tümüyle yeniden tesis etti

Aralık 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Trablus Büyükelçisi olarak atanan Aganin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'ye güven mektubunu sundu.



Törende konuşan Rus diplomat, "Bu ülkedeki diplomatik varlığımız tümüyle yeniden tesis edildi. Artık geleneksel olarak dostane nitelikteki ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışacağız" dedi.



Şu anda güvenlik koşullarının katbekat iyi olduğunu kaydeden Aganin, "Gördüğünüz gibi, silahlı eylemler yok, ülke fiilen barışçıl kalkınma fazına geçti, Libyalı siyasetçileri arasındaki ihtilaflar diyalogla çözülüyor" ifadelerini kullandı.



Rusya'nın Trablus Büyükelçiliği, 2014 yazında Libya'da gerilim üst düzeye çıktıktan sonra kapatılmıştı. Rus diplomatik temsilciliği, 9 yıl boyunca faaliyetlerini Tunus'tan yürütmüştü.