https://sputniknews.com.tr/20230626/rusya-denizde-konuslu-silahlarla-ukraynanin-cephane-depolarini-vurduk-1072883498.html

Rusya: Denizde konuşlu silahlarla Ukrayna’nın cephane depolarını vurduk

Rusya: Denizde konuşlu silahlarla Ukrayna’nın cephane depolarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, donanma güçleri ile Ukrayna’nın cephane depolarını vurduklarını belirtti ve söz konusu depolarda Batı ülkeleri... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T16:16+0300

2023-06-26T16:16+0300

2023-06-26T16:16+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

operasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonla ilgili günlük brifinginde, “Rusya Federasyonu ordusu dün gece denizde konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile Ukrayna’ya Batılı ülkeler tarafından gönderilenlerin de bulunduğu mühimmat depolarına saldırılar düzenledi” dedi.Konaşenkov, saldırılarda hedeflerin tamamının vurulduğunu ve imha edildiklerini kaydetti.Bununla beraber saldırıların Ukrayna’nın hangi bölgesine gerçekleştirildiği belirtilmedi.

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov, operasyon