https://sputniknews.com.tr/20230626/rusya-denizde-konuslu-silahlarla-ukraynanin-cephane-depolarini-vurduk-1072883498.html
Rusya: Denizde konuşlu silahlarla Ukrayna’nın cephane depolarını vurduk
Rusya: Denizde konuşlu silahlarla Ukrayna’nın cephane depolarını vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, donanma güçleri ile Ukrayna’nın cephane depolarını vurduklarını belirtti ve söz konusu depolarda Batı ülkeleri... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T16:16+0300
2023-06-26T16:16+0300
2023-06-26T16:16+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/02/1055265674_0:63:1671:1003_1920x0_80_0_0_2e40ab13b4f3cf40a5e431a57ef710ea.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonla ilgili günlük brifinginde, “Rusya Federasyonu ordusu dün gece denizde konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile Ukrayna’ya Batılı ülkeler tarafından gönderilenlerin de bulunduğu mühimmat depolarına saldırılar düzenledi” dedi.Konaşenkov, saldırılarda hedeflerin tamamının vurulduğunu ve imha edildiklerini kaydetti.Bununla beraber saldırıların Ukrayna’nın hangi bölgesine gerçekleştirildiği belirtilmedi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/02/1055265674_126:0:1546:1065_1920x0_80_0_0_d08b00702092f4a82965aa16344414be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, igor konaşenkov, operasyon
rusya, ukrayna, igor konaşenkov, operasyon
Rusya: Denizde konuşlu silahlarla Ukrayna’nın cephane depolarını vurduk
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, donanma güçleri ile Ukrayna’nın cephane depolarını vurduklarını belirtti ve söz konusu depolarda Batı ülkeleri tarafından gönderilen silahlarında olduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonla ilgili günlük brifinginde, “Rusya Federasyonu ordusu dün gece denizde konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile Ukrayna’ya Batılı ülkeler tarafından gönderilenlerin de bulunduğu mühimmat depolarına saldırılar düzenledi” dedi.
Konaşenkov, saldırılarda hedeflerin tamamının vurulduğunu ve imha edildiklerini kaydetti.
Bununla beraber saldırıların Ukrayna’nın hangi bölgesine gerçekleştirildiği belirtilmedi.