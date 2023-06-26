https://sputniknews.com.tr/20230626/rus-vekil-kraseninnikov-rusyada-hukumluler-ozel-askeri-sirketlerle-is-sozlesmesi-imzalamayacak-1072889738.html
Rus vekil Kraşeninnikov: Rusya’da hükümlüler özel askeri şirketlerle iş sözleşmesi imzalamayacak
Rus vekil Kraşeninnikov: Rusya’da hükümlüler özel askeri şirketlerle iş sözleşmesi imzalamayacak
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Mevzuat ve Devlet Gelişme Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov, Duma’nın kabul ettiği yasalara göre, hükümlülerin özel... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T18:02+0300
2023-06-26T18:02+0300
2023-06-26T18:02+0300
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Kraşeninnikov, Rus basınına açıklamasında, “Duma’nın kabul ettiği yasalara göre, hükümlüler özel askeri şirketlerle iş sözleşmesi imzalayamayacak. Özel askeri şirketlerin fonksiyonlarının bir kısmının artık ortadan kalktığı kesin” ifadesini kullandı.Rus vekil, “Özel askeri şirketlerin hükümlülerle iş sözleşmesi imzalayarak saflarına katabildiği bir hikaye vardı. Şimdi artık yasalarca farklı prosedür uygulanıyor. Hükümlüler sadece Savunma Bakanlığı ile iş sözleşmesi imzalayabilir. Prosedürün tamamı yazıyor” diye anlattı.Rusya’da, özel askeri şirketlerin üyeleri 1 Temmuz’a kadar Savunma Bakanlığı ile iş sözleşmesi imzalamalı. Duma, 20 Haziran’da, seferberlik ve savaş zamanında, hükümlülere sözleşmeli askerlik yapma fırsatını tanıyan yasayı kabul etmişti.
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asker, özel, rusya
Rus vekil Kraşeninnikov: Rusya’da hükümlüler özel askeri şirketlerle iş sözleşmesi imzalamayacak
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Mevzuat ve Devlet Gelişme Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov, Duma’nın kabul ettiği yasalara göre, hükümlülerin özel askeri şirketler ile iş sözleşmesi imzalamayacağını belirtti.
Kraşeninnikov, Rus basınına açıklamasında, “Duma’nın kabul ettiği yasalara göre, hükümlüler özel askeri şirketlerle iş sözleşmesi imzalayamayacak. Özel askeri şirketlerin fonksiyonlarının bir kısmının artık ortadan kalktığı kesin” ifadesini kullandı.
Rus vekil, “Özel askeri şirketlerin hükümlülerle iş sözleşmesi imzalayarak saflarına katabildiği bir hikaye vardı. Şimdi artık yasalarca farklı prosedür uygulanıyor. Hükümlüler sadece Savunma Bakanlığı ile iş sözleşmesi imzalayabilir. Prosedürün tamamı yazıyor” diye anlattı.
Rusya’da, özel askeri şirketlerin üyeleri 1 Temmuz’a kadar Savunma Bakanlığı ile iş sözleşmesi imzalamalı. Duma, 20 Haziran’da, seferberlik ve savaş zamanında, hükümlülere sözleşmeli askerlik yapma fırsatını tanıyan yasayı kabul etmişti.