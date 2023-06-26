https://sputniknews.com.tr/20230626/rus-vekil-kraseninnikov-rusyada-hukumluler-ozel-askeri-sirketlerle-is-sozlesmesi-imzalamayacak-1072889738.html

Rus vekil Kraşeninnikov: Rusya’da hükümlüler özel askeri şirketlerle iş sözleşmesi imzalamayacak

Rus vekil Kraşeninnikov: Rusya’da hükümlüler özel askeri şirketlerle iş sözleşmesi imzalamayacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Mevzuat ve Devlet Gelişme Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov, Duma’nın kabul ettiği yasalara göre, hükümlülerin özel... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T18:02+0300

2023-06-26T18:02+0300

2023-06-26T18:02+0300

dünya

asker

özel

rusya

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Kraşeninnikov, Rus basınına açıklamasında, “Duma’nın kabul ettiği yasalara göre, hükümlüler özel askeri şirketlerle iş sözleşmesi imzalayamayacak. Özel askeri şirketlerin fonksiyonlarının bir kısmının artık ortadan kalktığı kesin” ifadesini kullandı.Rus vekil, “Özel askeri şirketlerin hükümlülerle iş sözleşmesi imzalayarak saflarına katabildiği bir hikaye vardı. Şimdi artık yasalarca farklı prosedür uygulanıyor. Hükümlüler sadece Savunma Bakanlığı ile iş sözleşmesi imzalayabilir. Prosedürün tamamı yazıyor” diye anlattı.Rusya’da, özel askeri şirketlerin üyeleri 1 Temmuz’a kadar Savunma Bakanlığı ile iş sözleşmesi imzalamalı. Duma, 20 Haziran’da, seferberlik ve savaş zamanında, hükümlülere sözleşmeli askerlik yapma fırsatını tanıyan yasayı kabul etmişti.

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asker, özel, rusya