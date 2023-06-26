https://sputniknews.com.tr/20230626/resmi-gazetede-yayimlandi-12-ilin-muftusu-degisti-1072858364.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ilin müftüsü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın kararıyla 12 ile müftü atandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T01:47+0300

2023-06-26T01:47+0300

2023-06-26T01:47+0300

türkiye

resmî gazete

müftü

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.Buna göre, görevden alınan Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yerine Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Müftülüğüne Iğdır Müftüsü İrfan Açık, Iğdır Müftülüğüne Zahit Demirel, Ardahan Müftülüğüne Adem Karadeniz, Denizli Müftülüğüne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tokat Müftülüğüne Esat Yapıcı, Manisa Müftülüğüne Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale Müftülüğüne Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu Müftülüğüne Bekir Derin, Siirt Müftülüğüne Şakir Pinal, Mardin Müftülüğüne Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Müftülüğüne Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik atandı.

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