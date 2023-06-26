https://sputniknews.com.tr/20230626/nigdede-tirmanis-esnasinda-dengesini-kaybederek-dusen-dagci-hayatini-kaybetti-1072889772.html

Niğde'de tırmanış esnasında dengesini kaybederek düşen dağcı hayatını kaybetti

Niğde'de tırmanış esnasında dengesini kaybederek düşen dağcı hayatını kaybetti

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T18:03+0300

2023-06-26T18:03+0300

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yaşam

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dağcı

dağcılık

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AA'da yer alan habere göre Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkisinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35), dengesini kaybederek düştü.Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi.Ekipler, A.N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

niğde

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niğde, dağcı, dağcılık