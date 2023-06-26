https://sputniknews.com.tr/20230626/nigdede-tirmanis-esnasinda-dengesini-kaybederek-dusen-dagci-hayatini-kaybetti-1072889772.html
Niğde'de tırmanış esnasında dengesini kaybederek düşen dağcı hayatını kaybetti
Niğde'de tırmanış esnasında dengesini kaybederek düşen dağcı hayatını kaybetti
Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T18:03+0300
2023-06-26T18:03+0300
2023-06-26T18:03+0300
yaşam
niğde
dağcı
dağcılık
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AA'da yer alan habere göre Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkisinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35), dengesini kaybederek düştü.Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi.Ekipler, A.N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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niğde, dağcı, dağcılık
Niğde'de tırmanış esnasında dengesini kaybederek düşen dağcı hayatını kaybetti
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkisinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35), dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekipler, A.N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.